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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin “5. Geleneksel Gala Yemeği” programında konuşuyor. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T03:24+0300
2022-09-19T03:24+0300
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252
60
türkiye, abd, recep tayyip erdoğan
türkiye, abd, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuşuyor

03:24 19.09.2022
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin “5. Geleneksel Gala Yemeği” programında konuşuyor.
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