https://sputniknews.com.tr/20220919/cumhurbaskani-erdogan-abdde-konusuyor-1061354176.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin “5. Geleneksel Gala Yemeği” programında konuşuyor. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T03:24+0300
2022-09-19T03:24+0300
2022-09-19T03:24+0300
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türkiye, abd, recep tayyip erdoğan
türkiye, abd, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuşuyor
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin “5. Geleneksel Gala Yemeği” programında konuşuyor.