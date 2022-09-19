https://sputniknews.com.tr/20220919/coken-terra-ve-luna-coinin-kurucusu-kacmiyorum-saklayacam-bir-seyim-yok-1061358186.html

Çöken Terra ve Luna Coin'in kurucusu: Kaçmıyorum, saklayacak bir şeyim yok

Çöken Terra ve Luna Coin'in kurucusu: Kaçmıyorum, saklayacak bir şeyim yok

Mayıs ayında çöken ve yatırımcıların yaklaşık 40 milyar dolarlık parasını kaybetmesine neden olan Terra ve Luna kripto para birimlerinin kurucusu Do Kwon... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T10:15+0300

2022-09-19T10:15+0300

2022-09-19T10:16+0300

dünya

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do kwon

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Terra ve Luna'nın çöküşü, geçen aylarda kripto para borasında milyarlarca dolarlık kayba neden olurken Terra Coin'in üreticisi Terraform Labs'ın kurucu ortağı Do Kwon, hakkında çıkarılan yakalama kararı hakkında konuştu.Do, söz konusu kripto para birimlerine yatırım yaparak milyarlarca dolarını kaybeden yatırımcıların kendisini dolandırıcılıkla suçlamasıyla ilgili olarak ilgili makamlarla işbirliği yaptığını öne sürdü.Twitter hesabından paylaşım yapan Do, kaçmadığını iddia ederek, "İletişime geçmeye ilgi gösteren tüm kurumlarla tam bir işbirliği içindeyiz ve saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Kendimizi birden fazla yargı kurumunda savunma sürecindeyiz ve önümüzdeki birkaç ay içinde gerçeği açıklamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Terra ve Luna'nın çöküşünün ardından en son geçen ay Coinage portalına röportaj veren Do, yetkililerden kimsenin kendisini aramadığını iddia etmişti. Do, bir süreliğine aralık ayına kadar çalışma izni olduğu Singapur'da bulunuyordu.Bununla beraber Singapur polisi, Do Kwon'un ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Polis birimleri, Güney Kore kolluk kuvvetleriyle Do Kwon'u arama konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceklerini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20220817/coken-terra-coinin-guney-koreli-kurucusu-yetkililerden-kimse-beni-aramadi-1060030892.html

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