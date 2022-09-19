Cem Küçük: Türkiye çıkarları gerektirdiğinde herkesle dost da oluyor düşman da

"Yani bir denge unsuruyuz. Türkiye ne Batı’dan kopar ne de Doğu’ya kayıtsız kalır. İngiltere’yle de ticaret yapacak İran’la da. Fransa ile de münasebeti olacak Çin’le de. Latin Amerika ülkeleri de bizim için önemli Afrika’dakiler de. Bu kadar basit. Şanghay İşbirliği Örgütü’nde Çin ile Rusya arasındaki görüşmede şöyle bir cümle sarf edildi: Tek kutuplu dünya işi bitti...Türkiye 21. yüzyılın önemli aktörlerinden biri. Bunu herkes fark etti de, bir tek içimizde idrak edemeyenler var. Aslında onlar da görüyor ama söylemek işlerine gelmiyor."