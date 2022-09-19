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Burkina Fasolu bir genç New York'ta Erdoğan'ın yanına giderek video çekti: 'Dünyanın en iyi Başkanı'
Burkina Fasolu bir genç New York'ta Erdoğan'ın yanına giderek video çekti: 'Dünyanın en iyi Başkanı'
Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu New York kentindeki Central Park’ta bir süre yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
abd
new york
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Loeb Boathouse restoranındayken yanına gelip, konuşmak isteyen Burkina Faso'lu bir kişi fotoğraf çektirmek istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Burkina Faso'lu kişi, 'Dünyanın en iyi başkanı' diyerek video çekti.
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abd, new york, türkiye, recep tayyip erdoğan, burkina faso

Burkina Fasolu bir genç New York'ta Erdoğan'ın yanına giderek video çekti: 'Dünyanın en iyi Başkanı'

01:00 19.09.2022
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan- Central Park
Recep Tayyip Erdoğan- Central Park - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA / Murat Kula
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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu New York kentindeki Central Park’ta bir süre yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Loeb Boathouse restoranında yemek yedi. Yanına giden Burkina Fasolu bir genç, Erdoğan ile video çekerek, "Dünyanın en iyi Başkanı" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Loeb Boathouse restoranındayken yanına gelip, konuşmak isteyen Burkina Faso'lu bir kişi fotoğraf çektirmek istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Burkina Faso'lu kişi, 'Dünyanın en iyi başkanı' diyerek video çekti.
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