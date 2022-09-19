https://sputniknews.com.tr/20220919/burkina-fasolu-bir-genc-new-yorkta-erdoganin-yanina-giderek-video-cekti-dunyanin-en-iyi-baskani-1061353455.html
Burkina Fasolu bir genç New York'ta Erdoğan'ın yanına giderek video çekti: 'Dünyanın en iyi Başkanı'
Burkina Fasolu bir genç New York'ta Erdoğan'ın yanına giderek video çekti: 'Dünyanın en iyi Başkanı'
Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu New York kentindeki Central Park’ta bir süre yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T01:00+0300
2022-09-19T01:00+0300
2022-09-19T01:00+0300
yaşam
abd
new york
türkiye
recep tayyip erdoğan
burkina faso
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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Loeb Boathouse restoranındayken yanına gelip, konuşmak isteyen Burkina Faso'lu bir kişi fotoğraf çektirmek istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Burkina Faso'lu kişi, 'Dünyanın en iyi başkanı' diyerek video çekti.
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abd, new york, türkiye, recep tayyip erdoğan, burkina faso
abd, new york, türkiye, recep tayyip erdoğan, burkina faso
Burkina Fasolu bir genç New York'ta Erdoğan'ın yanına giderek video çekti: 'Dünyanın en iyi Başkanı'
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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu New York kentindeki Central Park’ta bir süre yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Loeb Boathouse restoranında yemek yedi. Yanına giden Burkina Fasolu bir genç, Erdoğan ile video çekerek, "Dünyanın en iyi Başkanı" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Loeb Boathouse restoranındayken yanına gelip, konuşmak isteyen Burkina Faso'lu bir kişi fotoğraf çektirmek istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Burkina Faso'lu kişi, 'Dünyanın en iyi başkanı' diyerek video çekti.