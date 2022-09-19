Bu şovu tutmadı: Kraliçe'nin cenazesi için Londra'da bulunan Trudeau'nun şarkı söylemesine tepki
20:32 19.09.2022 (güncellendi: 20:44 19.09.2022)
© MARCIN OBARAJustin Trudeau
© MARCIN OBARA
Kraliçe'nin cenazesi için Londra’da bulunan Kanada Başbakanı Trudeau’nun piyano başında, renkli tişörtüyle birlikte ‘Bohemian Rhapsody’ şarkısına eşlik ettiği görüntüler, 'adaba uygun' olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeu ve beraberindeki heyetin otel lobisinde eğlendiği görüntüler, 'saygısızlık' olarak nitelendirildi ve ‘adaba uygun’ olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.
Görüntülerde Başbakan Trudeau'nun, beş yıldızlı Corintihio otelinde efsanevi İngiliz rock grubu Queen’in ‘Bohemian Rhapsody’ adlı parçasına eşlik ettiği görülüyor.
Görüntülerde Başbakan Trudeau'nun, beş yıldızlı Corintihio otelinde efsanevi İngiliz rock grubu Queen’in ‘Bohemian Rhapsody’ adlı parçasına eşlik ettiği görülüyor.
Bu şovu tutmadı: Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için Londra’da bulunan Kanada Başbakanı Trudeau'nun ‘Bohemian Rhapsody’ şarkısını söylediği görüntülere, 'saygısızlık' tepkisi https://t.co/L6JxXYDe7chttps://t.co/fMgc2lslZs pic.twitter.com/ByTn4zuArq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 19, 2022
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, ‘adaba uygun olmadığı’ gerekçesiyle eleştirilirken, Kanada Başbakanlık ofisi ise yaptığı açıklamada, Kanadalı ünlü piyanist Gregory Charles’ın lobisinde piyano çaldığını ve başbakanın da etkinliğe katılarak parçaya eşlik ettiğini söyledi.
Pathetic Justin Trudeau is not a serious leader.— Nile Gardiner (@NileGardiner) September 19, 2022
Trudeau sings Bohemian Rhapsody in London hotel days before Queen's funeral. Canadian PM criticised for being 'disrespectful' and failing to show 'decorum' as footage emerges of his Saturday night funhttps://t.co/ekAAimvULo
24 Şubat 2018, 19:36