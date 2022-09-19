Türkiye
SON DAKİKA I Meksika açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220919/bu-sovu-tutmadi-kralicenin-cenazesi-icin-londrada-bulunan-trudeaunun-sarki-soylemesine-tepki-1061382829.html
Bu şovu tutmadı: Kraliçe'nin cenazesi için Londra'da bulunan Trudeau'nun şarkı söylemesine tepki
Bu şovu tutmadı: Kraliçe'nin cenazesi için Londra'da bulunan Trudeau'nun şarkı söylemesine tepki
Kraliçe'nin cenazesi için Londra’da bulunan Kanada Başbakanı Trudeau’nun piyano başında, renkli tişörtüyle birlikte ‘Bohemian Rhapsody’ şarkısına eşlik ettiği... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T20:32+0300
2022-09-19T20:44+0300
kanada
dünya
justin trudeau
şarkı
kraliçe 2. elizabeth
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054747099_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_55bd843cbfae3b6b659927b2327d040a.jpg
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeu ve beraberindeki heyetin otel lobisinde eğlendiği görüntüler, 'saygısızlık' olarak nitelendirildi ve ‘adaba uygun’ olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.Görüntülerde Başbakan Trudeau'nun, beş yıldızlı Corintihio otelinde efsanevi İngiliz rock grubu Queen’in ‘Bohemian Rhapsody’ adlı parçasına eşlik ettiği görülüyor.Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, ‘adaba uygun olmadığı’ gerekçesiyle eleştirilirken, Kanada Başbakanlık ofisi ise yaptığı açıklamada, Kanadalı ünlü piyanist Gregory Charles’ın lobisinde piyano çaldığını ve başbakanın da etkinliğe katılarak parçaya eşlik ettiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20180224/trudeau-hindistan-dans-elestiri-1032386957.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054747099_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_0fc2e67e044cc39ec2e348ec1ef59c0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, justin trudeau, şarkı, kraliçe 2. elizabeth
kanada, justin trudeau, şarkı, kraliçe 2. elizabeth

Bu şovu tutmadı: Kraliçe'nin cenazesi için Londra'da bulunan Trudeau'nun şarkı söylemesine tepki

20:32 19.09.2022 (güncellendi: 20:44 19.09.2022)
© MARCIN OBARAJustin Trudeau
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© MARCIN OBARA
Abone olTelegram
Kraliçe'nin cenazesi için Londra’da bulunan Kanada Başbakanı Trudeau’nun piyano başında, renkli tişörtüyle birlikte ‘Bohemian Rhapsody’ şarkısına eşlik ettiği görüntüler, 'adaba uygun' olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeu ve beraberindeki heyetin otel lobisinde eğlendiği görüntüler, 'saygısızlık' olarak nitelendirildi ve ‘adaba uygun’ olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Görüntülerde Başbakan Trudeau'nun, beş yıldızlı Corintihio otelinde efsanevi İngiliz rock grubu Queen’in ‘Bohemian Rhapsody’ adlı parçasına eşlik ettiği görülüyor.


Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, ‘adaba uygun olmadığı’ gerekçesiyle eleştirilirken, Kanada Başbakanlık ofisi ise yaptığı açıklamada, Kanadalı ünlü piyanist Gregory Charles’ın lobisinde piyano çaldığını ve başbakanın da etkinliğe katılarak parçaya eşlik ettiğini söyledi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Hindistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2018
DÜNYA
Trudeau, Hindistan’daki dansıyla eleştirilerin hedefi oldu
24 Şubat 2018, 19:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала