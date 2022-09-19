https://sputniknews.com.tr/20220919/bu-sovu-tutmadi-kralicenin-cenazesi-icin-londrada-bulunan-trudeaunun-sarki-soylemesine-tepki-1061382829.html

Bu şovu tutmadı: Kraliçe'nin cenazesi için Londra'da bulunan Trudeau'nun şarkı söylemesine tepki

Bu şovu tutmadı: Kraliçe'nin cenazesi için Londra'da bulunan Trudeau'nun şarkı söylemesine tepki

Kraliçe'nin cenazesi için Londra’da bulunan Kanada Başbakanı Trudeau’nun piyano başında, renkli tişörtüyle birlikte ‘Bohemian Rhapsody’ şarkısına eşlik ettiği... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T20:32+0300

2022-09-19T20:32+0300

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kanada

dünya

justin trudeau

şarkı

kraliçe 2. elizabeth

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96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeu ve beraberindeki heyetin otel lobisinde eğlendiği görüntüler, 'saygısızlık' olarak nitelendirildi ve ‘adaba uygun’ olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.Görüntülerde Başbakan Trudeau'nun, beş yıldızlı Corintihio otelinde efsanevi İngiliz rock grubu Queen’in ‘Bohemian Rhapsody’ adlı parçasına eşlik ettiği görülüyor.Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, ‘adaba uygun olmadığı’ gerekçesiyle eleştirilirken, Kanada Başbakanlık ofisi ise yaptığı açıklamada, Kanadalı ünlü piyanist Gregory Charles’ın lobisinde piyano çaldığını ve başbakanın da etkinliğe katılarak parçaya eşlik ettiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20180224/trudeau-hindistan-dans-elestiri-1032386957.html

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