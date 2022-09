https://sputniknews.com.tr/20220919/bozdagdan-hukuk-sistemi-elestirilerine-yanit-siyasetci-git-isini-yap-hakim-misin-savci-misin-1061371333.html

Bozdağ'dan hukuk sistemi eleştirilerine yanıt: Siyasetçi git işini yap, hakim misin, savcı mısın?

Bozdağ'dan hukuk sistemi eleştirilerine yanıt: Siyasetçi git işini yap, hakim misin, savcı mısın?

Bakan Bozdağ, hukuk sisteminde eksik ya da yanlış kararları düzeltici hukuk mekanizmaları olduğunu belirterek, ''Bırakın hukuk, kendi mecrasında işlesin... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T16:17+0300

2022-09-19T16:17+0300

2022-09-19T16:30+0300

bekir bozdağ

politika

hakim

adalet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060941084_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_8882c44a59f5b36fea0e271764c4b1f7.jpg

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün Konya'da Selçuk Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende akademisyen ve öğrencilere seslenen Bakan Bekir Bozdağ, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu söyledi. Toplumun her yerindeki karar vericilerin adil olması sonucu, adaletin ayakta durabileceğini belirten Bozdağ, şunları söyledi:‘Benim istemediğim kararı verirse sarayın hakimleri var’Bakan Bozdağ, verilen hukuki kararlara yönelik, dosyanın içeriğini bilmeden yapılan eleştirilere tepki gösterdi:Televizyon veya gazetelerde her gün, verilen hukuki kararlara yönelik konuşmalar yapıldığını hatırlatan Bozdağ, ''Bir memlekette her gün siyasiler veyahut da insanlar, kararlar üzerinden televizyonlar, gazeteler, yazarlar her gün konuşursa; dosyada ne var haberi yok, delil ne var haberi yok. Hakimin gerekçesi ne bilgisi yok. Savcının gerekçesi ne bilgisi yok. Ama hükmü tam, bu karar 'yanlış' ya da bu karar 'doğru'. Bilmeden 'yanlış' diye hüküm verenler, bilmeden 'doğru' diye hüküm verenler, hiçbir zaman adil ve dürüst olamaz” dedi.’Bırakın hukuk kendi mecrasında işlesin'Hakim ve savcı kararlarının eleştirilemez kutsal metinler olmadığını ifade eden Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20220727/chpli-ozel-onlar-yaptiginda-anayasal-hak-kullaniliyor-muhalefet-yaptiginda-sov-yapmak-oluyor-1059206695.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bekir bozdağ, hakim, adalet