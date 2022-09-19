https://sputniknews.com.tr/20220919/bozdagdan-erdogani-tvye-davet-eden-kilicdarogluna-televizyondan-baspehlivan-mi-cikar-1061383171.html

Bozdağ’dan, Erdoğan’ı TV’ye davet eden Kılıçdaroğlu’na: Televizyondan başpehlivan mı çıkar?

Bozdağ’dan, Erdoğan’ı TV’ye davet eden Kılıçdaroğlu’na: Televizyondan başpehlivan mı çıkar?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kılçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tartışmak için televizyon yayınına davet ettiğini hatırlatarak, "Yani siyasetin... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T20:04+0300

2022-09-19T20:04+0300

2022-09-19T20:05+0300

türkiye

konya

ak parti

bekir bozdağ

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.Daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, milletin partisi olarak yola çıktığı günden bugüne milletin dua ve desteğiyle başarıdan başarıya koştuğunu söyledi.Bozdağ, AK Parti'nin yapılan 15 seçimden başarıyla çıktığını hatırlatarak, "Anayasa değişikliklerine dair üç halk oylaması oldu. Üçünde de milletimizin teveccühüyle AK Parti'nin iradesi buluştu. Arkasından iki tane halk oyuyla cumhurbaşkanı seçimi oldu. İki cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletimiz Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanımızın seçimi yönünde oy kullandı. Bütün seçimlerde Allah'a şükürler olsun bu aziz millet duasını ve desteğini bu büyük kadrodan esirgemedi" diye konuştu.AK Parti iktidarlarının son 20 yılda ekonomiyi iyi bir şekilde yönettiğini belirten Bozdağ, AK Parti kadrolarının daha önce yaşanan sorunları büyük başarıyla çözdüğünü ve bugün yaşanan sorunları da çözecek tecrübeye sahip olduğunu söyledi.- "Hedef siyasi istikrarımızdır"Bozdağ, Türkiye'nin en büyük hazinesinin siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun ülkeye kazandırdığı güven ortamı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:Türkiye'nin siyasi istikrarını, güçlü iktidarını, iyi yönetimini korumanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Bozdağ, Türkiye'nin büyümesini durdurmak isteyenlerin AK Parti iktidarına son vermek için çalıştığını dile getirdi.'Çık meydana, 'Ben de varım. Ben de adayım'Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tartışmak için televizyon yayınına davet ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını da henüz bulamadığını dile getiren Bozdağ, toplantılardan sonra cumhurbaşkanının vasıflarını anlattıklarını ama isim belirleyemediklerini söyledi.Bozdağ, muhalefetin dağılacak endişesi taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile protokol yapacağını, anayasaya aykırı olarak bazı yetkilerini elinden alacaklarını vurgulayan Bozdağ, "O zaman soruyorum, 'Türkiye'yi sizin cumhurbaşkanı adayınız mı yönetecek? Yoksa bu 7'li masadakiler, Türkiye'nin yönetiminde cumhurbaşkanı adayına kayyumluk mu yapacaklar? Kayyum olarak onlar mı yönetecek?' Çok net. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye'nin 7 tane yöneticisi bir de cumhurbaşkanı adayı 8 tane olacak. Böyle bir yerden hayır gelir mi? Çift başlı kazık yere batar mı? Sekiz başlı hiç batmaz. Onun için Türkiye'nin geleceğini kurtaracak kadro burada. Allah'ın izniyle yarınları daha iyi hale getirecek kadroda burada. Ben teşkilatlarımıza inanıyorum. Öbür türlü konuşan, edenlere, onlara da bakmayın. Onların kendilerine hayrı yok. Milletin derdine deva olacak ellerinde de bir reçetesi yoktur. Reçete varsa yine AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Umut varsa yine burada, çare yine burada, gelecek yine burada, yarınlar, yine burada" diye konuştu.Basına kapalı devam eden toplantıda Bakan Bozdağ, daha sonra partililerle görüştü.

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