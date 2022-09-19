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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220919/bm-genel-sekreteri-dunya-hl-putin-ve-zelenskiy-arasinda-dogrudan-gorusme-olasiligi-uzak-1061378824.html
BM Genel Sekreteri: Dünya hâlâ Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığından uzak
BM Genel Sekreteri: Dünya hâlâ Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığından uzak
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya lideri Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hala uzak olduğunu belirtti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T18:25+0300
2022-09-19T18:31+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
antonio guteres
vladimir zelenskiy
bm
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hala uzak olduğunu söyledi.“BM Şartı'na, uluslararası hukuka uygun olarak barışın sağlanması için gerekli koşulların yaratılmasının önemli olacağını düşünüyorum, ancak gerçekçi düşünecek olursak bu olasılıktan hala uzağız ve iki devlet başkanı arasında doğrudan görüşme düzenlemek muhtemelen zor olacak” diyen Guterres, böyle bir görüşmeye bizzat yardım etmeye hazır olduğunu, ancak bunun iki liderin de istemeisne bağlı olduğunu sözlerine ekledi.Kiev ve Moskova arasında barış anlaşması imzalama şansının henüz çok düşük olduğuna dikkat çeken Guterres, şunları söyledi:
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rusya, ukrayna, vladimir putin, antonio guteres, vladimir zelenskiy, bm
rusya, ukrayna, vladimir putin, antonio guteres, vladimir zelenskiy, bm

BM Genel Sekreteri: Dünya hâlâ Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığından uzak

18:25 19.09.2022 (güncellendi: 18:31 19.09.2022)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya lideri Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hala uzak olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hala uzak olduğunu söyledi.
BM Şartı'na, uluslararası hukuka uygun olarak barışın sağlanması için gerekli koşulların yaratılmasının önemli olacağını düşünüyorum, ancak gerçekçi düşünecek olursak bu olasılıktan hala uzağız ve iki devlet başkanı arasında doğrudan görüşme düzenlemek muhtemelen zor olacak” diyen Guterres, böyle bir görüşmeye bizzat yardım etmeye hazır olduğunu, ancak bunun iki liderin de istemeisne bağlı olduğunu sözlerine ekledi.
Kiev ve Moskova arasında barış anlaşması imzalama şansının henüz çok düşük olduğuna dikkat çeken Guterres, şunları söyledi:
“Her iki tarafın da hala (hedeflerine ulaşmakta) kararlı olduğunu görüyorum. Başkan Putin'in operasyonun hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini açıkladığını duyduk. Ve Başkan Zelenskiy'in, ülkesinin Rus kontrolündeki tüm bölgelerini kurtarma niyetinde olduğunu duyduk. Yani iki başkanın buluşabileceği andan çok uzakta olduğumuz açıkça ortada.”
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