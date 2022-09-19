https://sputniknews.com.tr/20220919/bm-genel-sekreteri-dunya-hl-putin-ve-zelenskiy-arasinda-dogrudan-gorusme-olasiligi-uzak-1061378824.html

BM Genel Sekreteri: Dünya hâlâ Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığından uzak

BM Genel Sekreteri: Dünya hâlâ Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığından uzak

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya lideri Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hala uzak olduğunu belirtti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T18:25+0300

2022-09-19T18:25+0300

2022-09-19T18:31+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

antonio guteres

vladimir zelenskiy

bm

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hala uzak olduğunu söyledi.“BM Şartı'na, uluslararası hukuka uygun olarak barışın sağlanması için gerekli koşulların yaratılmasının önemli olacağını düşünüyorum, ancak gerçekçi düşünecek olursak bu olasılıktan hala uzağız ve iki devlet başkanı arasında doğrudan görüşme düzenlemek muhtemelen zor olacak” diyen Guterres, böyle bir görüşmeye bizzat yardım etmeye hazır olduğunu, ancak bunun iki liderin de istemeisne bağlı olduğunu sözlerine ekledi.Kiev ve Moskova arasında barış anlaşması imzalama şansının henüz çok düşük olduğuna dikkat çeken Guterres, şunları söyledi:

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rusya, ukrayna, vladimir putin, antonio guteres, vladimir zelenskiy, bm