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https://sputniknews.com.tr/20220919/biden-kralice-elizabethin-taziye-defterine-yazarken-kopya-cekti-1061359131.html
Biden, Kraliçe Elizabeth'in taziye defterine yazarken kopya çekti
Biden, Kraliçe Elizabeth'in taziye defterine yazarken kopya çekti
Cenaze töreni öncesi Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın taziye defterine not yazdığı esnada kopya çektiği görüldü. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T10:41+0300
2022-09-19T10:47+0300
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joe biden
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Kraliçe 2. Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti.Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görülen Biden, ziyaretin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzaladı.Kraliçe'nin kendisine annesini hatırlattığını söyleyen ve onunla tanışmanın bir onur olduğunu kaydeden Biden, "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık halkı, kalbimiz sizinle ve 70 yıldır ona sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik" ifadelerini kullandı.Kopya çekerken yakalandıBununla birlikte Biden'ın notunu yazdığı esnada hata kapmaktan kaçınmak için yanında getirdiği bir mesajı kopyaladığı görüldü.Video görüntülerinde Biden'ın notu takım elbiseninin cebinden çıkararak taziye defterinin yanına koyduğu fark edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220329/biden-basin-toplantisina-zorlu-putin-soru-cevaplari-baslikli-kopya-kagitlariyla-cikti-1055129939.html
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abd, ingiltere, joe biden, kraliçe 2. elizabeth

Biden, Kraliçe Elizabeth'in taziye defterine yazarken kopya çekti

10:41 19.09.2022 (güncellendi: 10:47 19.09.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIKraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti.
Kraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Cenaze töreni öncesi Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın taziye defterine not yazdığı esnada kopya çektiği görüldü.
Kraliçe 2. Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti.
Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görülen Biden, ziyaretin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzaladı.
Kraliçe'nin kendisine annesini hatırlattığını söyleyen ve onunla tanışmanın bir onur olduğunu kaydeden Biden, "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık halkı, kalbimiz sizinle ve 70 yıldır ona sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik" ifadelerini kullandı.

Kopya çekerken yakalandı

Bununla birlikte Biden'ın notunu yazdığı esnada hata kapmaktan kaçınmak için yanında getirdiği bir mesajı kopyaladığı görüldü.
Video görüntülerinde Biden'ın notu takım elbiseninin cebinden çıkararak taziye defterinin yanına koyduğu fark edildi.
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