https://sputniknews.com.tr/20220919/biden-cinin-saldirmasi-halinde-tayvani-savunacagiz-1061357398.html
Biden: Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunacağız
Biden: Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunacağız
ABD Başkanı Joe Biden, 'Çin'in olası saldırısında' Washington yönetiminin Tayvan'ı savunacağını söyledi. Biden, Amerikan ekonomisinin diğer tüm ülkelerden ve... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T09:27+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, ilk defa CBS televizyonunun '60 Dakika' programına mülakata vererek Ukrayna ihtilafı, Tayvan-Çin gerilimi ve enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.Biden, Çin'in 'benzeri görülmemiş bir saldırı gerçekleştirmesi halinde' ABD'nin Tayvan'ı savunacağını söyledi.Yaşanan gerilim nedeniyle ABD'nin Tayvan'a askeri birlik konuşlandırmayı planlayıp planlamadığı yönündeki soruya yanıt veren Biden, saldırı halinde bunu yapabileceklerini belirtti.Biden, 'Tek Çin' politikasına bağlı olduklarını ve Tayvan'ın bağımsızlığı hakkında kendi başına karar aldığını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı, "Tayvan, bağımsızlığı hakkında kendi başına karar alıyor. Bağımsız olmalarını desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.'ABD ekonomik açıdan Rusya'dan daha iyi durumda'Öte yandan Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında Batı ülkelerinin enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişe değinen Biden, ülkesinin enflasyonu kontrol altına alması konusunda 'eskisinden daha iyimser olduğunu' dile getirdi.Biden, Amerikan ekonomisinin durumunun 'herkesten ve özellikle Rusya'dan çok daha iyi durumda' olduğunu iddia etti.Washington'un Ukrayna'ya sunduğu desteğin kuvvetli olduğunu kaydeden Biden, bunun mümkün olduğu sürece böyle kalacağını vurguladı.Ukrayna ihtilafıyla bağlantılı olarak nükleer silaha başvurulup başvurulmayacağı sorusunu yanıt veren Biden, bu adıma karşı olduğunu ifade ederek, söz konusu eylemin 'savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri görülmeyecek şekilde değiştireceği uyarısını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/orbana-gore-ukraynadaki-catismalar-2030a-dek-surebilir-1061352966.html
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joe biden, abd, rusya, ukrayna, tayvan, çin
Biden: Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunacağız
09:27 19.09.2022 (güncellendi: 09:29 19.09.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, 'Çin'in olası saldırısında' Washington yönetiminin Tayvan'ı savunacağını söyledi. Biden, Amerikan ekonomisinin diğer tüm ülkelerden ve özellikle 'Rusya'dan daha iyi durumda olduğunu' savundu.
ABD Başkanı Joe Biden, ilk defa CBS televizyonunun '60 Dakika' programına mülakata vererek Ukrayna ihtilafı, Tayvan-Çin gerilimi ve enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Biden, Çin'in 'benzeri görülmemiş bir saldırı gerçekleştirmesi halinde' ABD'nin Tayvan'ı savunacağını söyledi.
Yaşanan gerilim nedeniyle ABD'nin Tayvan'a askeri birlik konuşlandırmayı planlayıp planlamadığı yönündeki soruya yanıt veren Biden, saldırı halinde bunu yapabileceklerini belirtti.
Biden, 'Tek Çin' politikasına bağlı olduklarını ve Tayvan'ın bağımsızlığı hakkında kendi başına karar aldığını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı, "Tayvan, bağımsızlığı hakkında kendi başına karar alıyor. Bağımsız olmalarını desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.
'ABD ekonomik açıdan Rusya'dan daha iyi durumda'
Öte yandan Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında Batı ülkelerinin enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişe değinen Biden, ülkesinin enflasyonu kontrol altına alması konusunda 'eskisinden daha iyimser olduğunu' dile getirdi.
Biden, Amerikan ekonomisinin durumunun 'herkesten ve özellikle Rusya'dan çok daha iyi durumda' olduğunu iddia etti.
Washington'un Ukrayna'ya sunduğu desteğin kuvvetli olduğunu kaydeden Biden, bunun mümkün olduğu sürece böyle kalacağını vurguladı.
Ukrayna ihtilafıyla bağlantılı olarak nükleer silaha başvurulup başvurulmayacağı sorusunu yanıt veren Biden, bu adıma karşı olduğunu ifade ederek, söz konusu eylemin 'savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri görülmeyecek şekilde değiştireceği uyarısını yaptı.