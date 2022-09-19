Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220919/biden-cinin-saldirmasi-halinde-tayvani-savunacagiz-1061357398.html
Biden: Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunacağız
Biden: Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunacağız
ABD Başkanı Joe Biden, 'Çin'in olası saldırısında' Washington yönetiminin Tayvan'ı savunacağını söyledi. Biden, Amerikan ekonomisinin diğer tüm ülkelerden ve... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T09:27+0300
2022-09-19T09:29+0300
dünya
joe biden
abd
rusya
ukrayna
tayvan
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061357131_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3ba38b45dab94471b5f65b58f2049023.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, ilk defa CBS televizyonunun '60 Dakika' programına mülakata vererek Ukrayna ihtilafı, Tayvan-Çin gerilimi ve enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.Biden, Çin'in 'benzeri görülmemiş bir saldırı gerçekleştirmesi halinde' ABD'nin Tayvan'ı savunacağını söyledi.Yaşanan gerilim nedeniyle ABD'nin Tayvan'a askeri birlik konuşlandırmayı planlayıp planlamadığı yönündeki soruya yanıt veren Biden, saldırı halinde bunu yapabileceklerini belirtti.Biden, 'Tek Çin' politikasına bağlı olduklarını ve Tayvan'ın bağımsızlığı hakkında kendi başına karar aldığını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı, "Tayvan, bağımsızlığı hakkında kendi başına karar alıyor. Bağımsız olmalarını desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.'ABD ekonomik açıdan Rusya'dan daha iyi durumda'Öte yandan Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında Batı ülkelerinin enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişe değinen Biden, ülkesinin enflasyonu kontrol altına alması konusunda 'eskisinden daha iyimser olduğunu' dile getirdi.Biden, Amerikan ekonomisinin durumunun 'herkesten ve özellikle Rusya'dan çok daha iyi durumda' olduğunu iddia etti.Washington'un Ukrayna'ya sunduğu desteğin kuvvetli olduğunu kaydeden Biden, bunun mümkün olduğu sürece böyle kalacağını vurguladı.Ukrayna ihtilafıyla bağlantılı olarak nükleer silaha başvurulup başvurulmayacağı sorusunu yanıt veren Biden, bu adıma karşı olduğunu ifade ederek, söz konusu eylemin 'savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri görülmeyecek şekilde değiştireceği uyarısını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/orbana-gore-ukraynadaki-catismalar-2030a-dek-surebilir-1061352966.html
rusya
ukrayna
tayvan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061357131_124:0:1191:800_1920x0_80_0_0_9aac827a886351488d1e01fb19ecc47a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, abd, rusya, ukrayna, tayvan, çin
joe biden, abd, rusya, ukrayna, tayvan, çin

Biden: Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunacağız

09:27 19.09.2022 (güncellendi: 09:29 19.09.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, 'Çin'in olası saldırısında' Washington yönetiminin Tayvan'ı savunacağını söyledi. Biden, Amerikan ekonomisinin diğer tüm ülkelerden ve özellikle 'Rusya'dan daha iyi durumda olduğunu' savundu.
ABD Başkanı Joe Biden, ilk defa CBS televizyonunun '60 Dakika' programına mülakata vererek Ukrayna ihtilafı, Tayvan-Çin gerilimi ve enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Biden, Çin'in 'benzeri görülmemiş bir saldırı gerçekleştirmesi halinde' ABD'nin Tayvan'ı savunacağını söyledi.
Yaşanan gerilim nedeniyle ABD'nin Tayvan'a askeri birlik konuşlandırmayı planlayıp planlamadığı yönündeki soruya yanıt veren Biden, saldırı halinde bunu yapabileceklerini belirtti.
Biden, 'Tek Çin' politikasına bağlı olduklarını ve Tayvan'ın bağımsızlığı hakkında kendi başına karar aldığını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı, "Tayvan, bağımsızlığı hakkında kendi başına karar alıyor. Bağımsız olmalarını desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD ekonomik açıdan Rusya'dan daha iyi durumda'

Öte yandan Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında Batı ülkelerinin enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişe değinen Biden, ülkesinin enflasyonu kontrol altına alması konusunda 'eskisinden daha iyimser olduğunu' dile getirdi.
Biden, Amerikan ekonomisinin durumunun 'herkesten ve özellikle Rusya'dan çok daha iyi durumda' olduğunu iddia etti.
Washington'un Ukrayna'ya sunduğu desteğin kuvvetli olduğunu kaydeden Biden, bunun mümkün olduğu sürece böyle kalacağını vurguladı.
Ukrayna ihtilafıyla bağlantılı olarak nükleer silaha başvurulup başvurulmayacağı sorusunu yanıt veren Biden, bu adıma karşı olduğunu ifade ederek, söz konusu eylemin 'savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri görülmeyecek şekilde değiştireceği uyarısını yaptı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
Ukrayna krizi
Orban'a göre Ukrayna'daki çatışmalar 2030'a dek sürebilir
00:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала