https://sputniknews.com.tr/20220919/basak-ceylan-ve-kaan-bosnakin-bosanma-davasina-yayin-yasagi-getirildi-1061364877.html

Başak Ceylan ve Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi

Başak Ceylan ve Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan'ın boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi. Ceylan, Boşnak tarafından fiziksel ve... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T13:30+0300

2022-09-19T13:30+0300

2022-09-19T13:30+0300

türkiye

kaan boşnak

kadına şiddet

boşanma

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2020 yılında evlenen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan'ın boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi.Başak Ceylan, Kaan Boşnak tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı yönündeki açıklamalarının ardından mahkemeye başvurmuştu. Boşnak'ın avukatı ise boşanma davasına gizlilik kararı ve yayın yasağı alınması için mahkemeye dilekçe sundu.'HEDEF HALİNE GETİRİLDİ' İDDİASIDilekçede, Ceylan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile müvekkile yönelik suç isnadı yaptığına, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerde bulunduğuna, müvekkilin ülke çapında hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip olduğuna ve mesleki itibarının zedelenerek hedef haline getirildiği iddiasına yer verildi.Dilekçede ayrıca, çiftin 1 buçuk yaşındaki çocuklarının ruhsal sağlığına ve olumsuz etkilerden korunması gerektiğine de değinildi.NE OLMUŞTU?Başak Ceylan Torun, 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti boşanma aşamasında olduğu Kaan Boşnak tarafından şiddete uğradığını ileri sürmüş, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık gerekli hukuki işlemleri başlatacağım" demişti.Torun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:"Hem aldatılıyor hem şiddete uğruyorum. Yıllardır ailem ve oğlum için susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız"

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kaan boşnak, kadına şiddet, boşanma