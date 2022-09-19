https://sputniknews.com.tr/20220919/basak-ceylan-ve-kaan-bosnakin-bosanma-davasina-yayin-yasagi-getirildi-1061364877.html
Başak Ceylan ve Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi
Başak Ceylan ve Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan'ın boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi. Ceylan, Boşnak tarafından fiziksel ve... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T13:30+0300
2022-09-19T13:30+0300
2022-09-19T13:30+0300
türkiye
kaan boşnak
kadına şiddet
boşanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061170098_43:0:889:476_1920x0_80_0_0_d8b4f338347217ed4576e35b4fda76f4.jpg
2020 yılında evlenen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan'ın boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi.Başak Ceylan, Kaan Boşnak tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı yönündeki açıklamalarının ardından mahkemeye başvurmuştu. Boşnak'ın avukatı ise boşanma davasına gizlilik kararı ve yayın yasağı alınması için mahkemeye dilekçe sundu.'HEDEF HALİNE GETİRİLDİ' İDDİASIDilekçede, Ceylan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile müvekkile yönelik suç isnadı yaptığına, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerde bulunduğuna, müvekkilin ülke çapında hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip olduğuna ve mesleki itibarının zedelenerek hedef haline getirildiği iddiasına yer verildi.Dilekçede ayrıca, çiftin 1 buçuk yaşındaki çocuklarının ruhsal sağlığına ve olumsuz etkilerden korunması gerektiğine de değinildi.NE OLMUŞTU?Başak Ceylan Torun, 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti boşanma aşamasında olduğu Kaan Boşnak tarafından şiddete uğradığını ileri sürmüş, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık gerekli hukuki işlemleri başlatacağım" demişti.Torun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:"Hem aldatılıyor hem şiddete uğruyorum. Yıllardır ailem ve oğlum için susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız"
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061170098_148:0:783:476_1920x0_80_0_0_fd034feeea6596699b4f85427d0b32bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaan boşnak, kadına şiddet, boşanma
kaan boşnak, kadına şiddet, boşanma
Başak Ceylan ve Kaan Boşnak'ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi
Abone ol
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan'ın boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi. Ceylan, Boşnak tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı.
2020 yılında evlenen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan'ın boşanma davasına ilişkin yayın yasağı getirildi.
Başak Ceylan, Kaan Boşnak tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı yönündeki açıklamalarının ardından mahkemeye başvurmuştu. Boşnak'ın avukatı ise boşanma davasına gizlilik kararı ve yayın yasağı alınması için mahkemeye dilekçe sundu.
'HEDEF HALİNE GETİRİLDİ' İDDİASI
Dilekçede, Ceylan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile müvekkile yönelik suç isnadı yaptığına, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerde bulunduğuna, müvekkilin ülke çapında hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip olduğuna ve mesleki itibarının zedelenerek hedef haline getirildiği iddiasına yer verildi.
Dilekçede ayrıca, çiftin 1 buçuk yaşındaki çocuklarının ruhsal sağlığına ve olumsuz etkilerden korunması gerektiğine de değinildi.
Başak Ceylan Torun, 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti boşanma aşamasında olduğu Kaan Boşnak tarafından şiddete uğradığını ileri sürmüş, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık gerekli hukuki işlemleri başlatacağım" demişti.
Torun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hem aldatılıyor hem şiddete uğruyorum. Yıllardır ailem ve oğlum için susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız"