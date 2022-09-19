https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-kurum-ilk-evim-ilk-is-yerim-projemize-basvuranlarin-sayisi-35-milyona-yaklasti-1061357576.html

Bakan Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı

Bakan Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı

TOKİ'nin sosyal konut projesine yoğun ilgi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T09:33+0300

2022-09-19T09:33+0300

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türkiye

sosyal konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine başvuranların sayısını açıkladı.Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının tam olarak 3 milyon 466 bin 250 olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20220919/toki-sosyal-konut-e-devlet-basvurularinda-yeni-uygulama-bugun-basladi-1061356292.html

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