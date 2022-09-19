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https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-kurum-ilk-evim-ilk-is-yerim-projemize-basvuranlarin-sayisi-35-milyona-yaklasti-1061357576.html
Bakan Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı
Bakan Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı
TOKİ'nin sosyal konut projesine yoğun ilgi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine başvuranların sayısını açıkladı.Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının tam olarak 3 milyon 466 bin 250 olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/toki-sosyal-konut-e-devlet-basvurularinda-yeni-uygulama-bugun-basladi-1061356292.html
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sosyal konut

Bakan Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı

09:33 19.09.2022 (güncellendi: 09:47 19.09.2022)
© DHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© DHA
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TOKİ'nin sosyal konut projesine yoğun ilgi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250" açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine başvuranların sayısını açıkladı.
Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının tam olarak 3 milyon 466 bin 250 olduğunu ifade etti.
e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
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TOKİ sosyal konut e-devlet başvurularında yeni uygulama bugün başladı
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