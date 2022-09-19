https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-kurum-ilk-evim-ilk-is-yerim-projemize-basvuranlarin-sayisi-35-milyona-yaklasti-1061357576.html
Bakan Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı
Bakan Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı
TOKİ'nin sosyal konut projesine yoğun ilgi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T09:33+0300
2022-09-19T09:33+0300
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türkiye
sosyal konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine başvuranların sayısını açıkladı.Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının tam olarak 3 milyon 466 bin 250 olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/toki-sosyal-konut-e-devlet-basvurularinda-yeni-uygulama-bugun-basladi-1061356292.html
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sosyal konut
Bakan Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı
09:33 19.09.2022 (güncellendi: 09:47 19.09.2022) Abone ol
TOKİ'nin sosyal konut projesine yoğun ilgi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250" açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine başvuranların sayısını açıkladı.
Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının tam olarak 3 milyon 466 bin 250 olduğunu ifade etti.