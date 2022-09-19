https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-bozdag-ve-ak-parti-milletvekilleri-basbug-ve-cicek-hakkindaki-sikayetlerinden-vazgecti-1061387022.html

Bakan Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti

Bakan Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti

Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahman Müfit Yetkin, bir... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T21:38+0300

2022-09-19T21:38+0300

2022-09-19T21:40+0300

türkiye

bekir bozdağ

ak parti

mustafa elitaş

ilker başbuğ

chp

dursun çiçek

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Elitaş, Aydın, Doğan, Ceylan ve Yetkin, avukatları Hüseyin Aydın aracılığıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "hakaret" suçundan yargılandığı Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "iftira" suçundan yargılandığı Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe gönderdi.Her iki dilekçede de Başbuğ ve Çiçek'in savcılık ve mahkeme huzurundaki ifade işlemlerinde, dava konusu ithamların muhatabının Bozdağ ve diğer müştekiler olmadığını belirttikleri, bu sebeple şikayetten vazgeçme kararı alındığı ifade edildi.Başbuğ ve Çiçek hakkındaki davaların görülmesine, belirtilen mahkemelerde devam ediliyor.Ne olmuştu?Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2020'de katıldığı bir televizyon programında, 2009'daki bir kanun değişikliğinin, FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını ileri sürmüş, Çiçek de bazı iddialarda bulunmuştu.Bunun üzerine Bozdağ ile 5 AK Partili Milletvekili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başbuğ ve Çiçek hakkında dava açılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20200610/ak-partili-6-vekil-suc-duyurusunda-bulunmustu-eski-genelkurmay-baskani-basbug-ifadeye-cagrildi-1042222423.html

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