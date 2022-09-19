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https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-bozdag-ve-ak-parti-milletvekilleri-basbug-ve-cicek-hakkindaki-sikayetlerinden-vazgecti-1061387022.html
Bakan Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti
Bakan Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti
Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahman Müfit Yetkin, bir... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:38+0300
2022-09-19T21:40+0300
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bekir bozdağ
ak parti
mustafa elitaş
ilker başbuğ
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Elitaş, Aydın, Doğan, Ceylan ve Yetkin, avukatları Hüseyin Aydın aracılığıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "hakaret" suçundan yargılandığı Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "iftira" suçundan yargılandığı Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe gönderdi.Her iki dilekçede de Başbuğ ve Çiçek'in savcılık ve mahkeme huzurundaki ifade işlemlerinde, dava konusu ithamların muhatabının Bozdağ ve diğer müştekiler olmadığını belirttikleri, bu sebeple şikayetten vazgeçme kararı alındığı ifade edildi.Başbuğ ve Çiçek hakkındaki davaların görülmesine, belirtilen mahkemelerde devam ediliyor.Ne olmuştu?Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2020'de katıldığı bir televizyon programında, 2009'daki bir kanun değişikliğinin, FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını ileri sürmüş, Çiçek de bazı iddialarda bulunmuştu.Bunun üzerine Bozdağ ile 5 AK Partili Milletvekili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başbuğ ve Çiçek hakkında dava açılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20200610/ak-partili-6-vekil-suc-duyurusunda-bulunmustu-eski-genelkurmay-baskani-basbug-ifadeye-cagrildi-1042222423.html
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bekir bozdağ, ak parti, mustafa elitaş, ilker başbuğ, chp, dursun çiçek
bekir bozdağ, ak parti, mustafa elitaş, ilker başbuğ, chp, dursun çiçek

Bakan Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti

21:38 19.09.2022 (güncellendi: 21:40 19.09.2022)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahman Müfit Yetkin, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile eski albay ve CHP Milletvekili Çiçek hakkında açılan davalardaki şikayetlerini geri çekti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Elitaş, Aydın, Doğan, Ceylan ve Yetkin, avukatları Hüseyin Aydın aracılığıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "hakaret" suçundan yargılandığı Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "iftira" suçundan yargılandığı Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe gönderdi.
Her iki dilekçede de Başbuğ ve Çiçek'in savcılık ve mahkeme huzurundaki ifade işlemlerinde, dava konusu ithamların muhatabının Bozdağ ve diğer müştekiler olmadığını belirttikleri, bu sebeple şikayetten vazgeçme kararı alındığı ifade edildi.
Başbuğ ve Çiçek hakkındaki davaların görülmesine, belirtilen mahkemelerde devam ediliyor.

Ne olmuştu?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2020'de katıldığı bir televizyon programında, 2009'daki bir kanun değişikliğinin, FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını ileri sürmüş, Çiçek de bazı iddialarda bulunmuştu.
Bunun üzerine Bozdağ ile 5 AK Partili Milletvekili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başbuğ ve Çiçek hakkında dava açılmıştı.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2020
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