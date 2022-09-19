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Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlar
Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlar
Mısır'ın Minya kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde yer alan binlerce yıllık mezarlık, eski Mısırlıların gizemli tarihine ışık tutmaya devam ediyor. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
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mısır, фото
mısır, фото

Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlar

12:25 19.09.2022
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Mısır'ın Minya kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde yer alan binlerce yıllık mezarlık, eski Mısırlıların gizemli tarihine ışık tutmaya devam ediyor.
© AA12. Firavun hanedanlığına mensup Amenhotep ile IV. Khnumhotep'in mezarları, mimari yapısı ve duvarlarındaki cezbedici resimleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin ziyaretçilerinden Merve Mursi, "Mezarlar, yapısı ve duvarlarındaki tasvirleriyle büyüleyici. Ziyaretçilerini adeta geçmişe doğru zevkli bir tarih yolculuğuna çıkarıyor" dedi.
Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlar - Sputnik Türkiye
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© AA
12. Firavun hanedanlığına mensup Amenhotep ile IV. Khnumhotep'in mezarları, mimari yapısı ve duvarlarındaki cezbedici resimleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin ziyaretçilerinden Merve Mursi, "Mezarlar, yapısı ve duvarlarındaki tasvirleriyle büyüleyici. Ziyaretçilerini adeta geçmişe doğru zevkli bir tarih yolculuğuna çıkarıyor" dedi.
© AATarihi yapılara özel ilgi duyduğunu dile getiren Mursi, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mısır'ın binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve birçok kentte bu tür tarihi yapıların bulunduğunu belirtti. Mursi, eski Mısırlıların dönemin zorluklarına rağmen birçok önemli başarıya imza attığına, bilim ve sanatta önde gelen medeniyetlerden birini oluşturduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Ülkemde yüzlerce yıl öncesine ait onlarca tarihi yapı bulunuyor ve hepsi benzersiz özelliklere sahip. Mesela mezarların duvarlarında tasvir edilen resimler; her biri ayrı bir anlam ifade ediyor ve dikkat ederseniz duvardaki onlarca resmin arasında aynısından bir tane daha yok. Ayrıca, mezarları özel kılan bir başka faktör de dağların içinin oyularak yapılmış olması."
Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlar - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Tarihi yapılara özel ilgi duyduğunu dile getiren Mursi, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mısır'ın binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve birçok kentte bu tür tarihi yapıların bulunduğunu belirtti. Mursi, eski Mısırlıların dönemin zorluklarına rağmen birçok önemli başarıya imza attığına, bilim ve sanatta önde gelen medeniyetlerden birini oluşturduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Ülkemde yüzlerce yıl öncesine ait onlarca tarihi yapı bulunuyor ve hepsi benzersiz özelliklere sahip. Mesela mezarların duvarlarında tasvir edilen resimler; her biri ayrı bir anlam ifade ediyor ve dikkat ederseniz duvardaki onlarca resmin arasında aynısından bir tane daha yok. Ayrıca, mezarları özel kılan bir başka faktör de dağların içinin oyularak yapılmış olması."
© AA12. Firavun hanedanlığına mensup Amenhotep ile IV. Khnumhotep'in mezarlarının duvarlarında günlük hayata, tarımsal faaliyetlere ve balık avına işaret eden tasvirlerin yanı sıra marangozluk, sandal, çömlek, yay ve ok yapımı gibi çeşitli meslek dallarını da çağrıştıran resimler bulunuyor. Söz konusu resimler aradan geçen asırlara rağmen hala tazeliğini koruyor. Bölgeyi ziyaret eden bir başka ziyaretçi Korullus Mecdi de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine buraya geldiğini ve beklediğinden daha çok cezbedici bulduğunu söyledi.
Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlar - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
12. Firavun hanedanlığına mensup Amenhotep ile IV. Khnumhotep'in mezarlarının duvarlarında günlük hayata, tarımsal faaliyetlere ve balık avına işaret eden tasvirlerin yanı sıra marangozluk, sandal, çömlek, yay ve ok yapımı gibi çeşitli meslek dallarını da çağrıştıran resimler bulunuyor. Söz konusu resimler aradan geçen asırlara rağmen hala tazeliğini koruyor. Bölgeyi ziyaret eden bir başka ziyaretçi Korullus Mecdi de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine buraya geldiğini ve beklediğinden daha çok cezbedici bulduğunu söyledi.
© AAMecdi, "Burası her ne kadar ulaşılması zor bir yer olsa da bana göre gelip, görülmesi gereken bir yer. Mezarın duvarındaki resimlerin yanı sıra tavanında yer alan eski Mısır dilinde yer alan yazıtlar da ziyaretçilerde merak uyandırıyor. Genel olarak mimari yapısı ve güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan tarihi bir yapı" dedi.
Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlar - Sputnik Türkiye
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© AA
Mecdi, "Burası her ne kadar ulaşılması zor bir yer olsa da bana göre gelip, görülmesi gereken bir yer. Mezarın duvarındaki resimlerin yanı sıra tavanında yer alan eski Mısır dilinde yer alan yazıtlar da ziyaretçilerde merak uyandırıyor. Genel olarak mimari yapısı ve güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan tarihi bir yapı" dedi.
© AAMısır Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bölge 12. Firavun hanedanlığına mensup Kral I. Senusret (MÖ 1965-1920) döneminde yaşamış olan Amenhotep ve Kral II. Amenhotep ile II. Senusret'in döneminde yaşayan IV. Khnumhotep'in mezarlarına ev sahipliği yapıyor. Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik mezarlığın MÖ 2055-1650 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor.
Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlar - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Mısır Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bölge 12. Firavun hanedanlığına mensup Kral I. Senusret (MÖ 1965-1920) döneminde yaşamış olan Amenhotep ve Kral II. Amenhotep ile II. Senusret'in döneminde yaşayan IV. Khnumhotep'in mezarlarına ev sahipliği yapıyor. Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik mezarlığın MÖ 2055-1650 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor.
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