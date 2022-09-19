Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlar

© AA Tarihi yapılara özel ilgi duyduğunu dile getiren Mursi, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mısır'ın binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve birçok kentte bu tür tarihi yapıların bulunduğunu belirtti. Mursi, eski Mısırlıların dönemin zorluklarına rağmen birçok önemli başarıya imza attığına, bilim ve sanatta önde gelen medeniyetlerden birini oluşturduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Ülkemde yüzlerce yıl öncesine ait onlarca tarihi yapı bulunuyor ve hepsi benzersiz özelliklere sahip. Mesela mezarların duvarlarında tasvir edilen resimler; her biri ayrı bir anlam ifade ediyor ve dikkat ederseniz duvardaki onlarca resmin arasında aynısından bir tane daha yok. Ayrıca, mezarları özel kılan bir başka faktör de dağların içinin oyularak yapılmış olması."