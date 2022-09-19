https://sputniknews.com.tr/20220919/almanya-basbakani-scholzdan-suudi-arabistan-ziyareti-1061371101.html

Enerji alternatifi arayışındaki Almanya Başbakanı Scholz'dan Suudi Arabistan ziyareti

Enerji alternatifi arayışındaki Almanya Başbakanı Scholz'dan Suudi Arabistan ziyareti

Enerji krizindeki Almanya Rus kaynaklarına alternatif arayışlarını sürdürürken Başbakan Olaf Scholz, Körfez gezisi kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T16:12+0300

2022-09-19T16:12+0300

2022-09-19T16:17+0300

avrupa'da enerji krizi

olaf scholz

almanya

suudi arabistan

muhammed bin selman

rusya

enerji

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu hafta sonu iki gün sürecek olan Körfez ziyareti kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanı sıra Suudi Arabistan'ı da ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşeceği duyurudu.Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, düzenlediği basın toplantısında Scholz'un cumartesi günü Riyad'a gideceği ve burada Veliaht Prens ve eğer sağlık durumu elverirse Kral Selman ile görüşeceğini söyledi.Scholz'un Körfez ziyaretinin arka planına dair detay vermeyen Hebestreit, enerji gündeminin görüşebileceği bilgisini paylaştı.Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2018'de Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Batı ülkeleri tarafından yoğun tepkiyle karşılaşmıştı.Fakat son aylarda Ukrayna'daki askeri harekatı takiben Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlarla beraber başlayan enerji krizi nedeniyle bir dizi Avrupa ülkesi, enerji alternatifleri için Riyad ile tamasları artırmıştı.Bundesbank, Alman ekonomisinde resesyon ve çift haneli enflasyon bekliyorBunun yanı sıra Bundesbank'ın ekonomiye yönelik eylül ayı raporu yayınlandı. Raporda, Alman ekonomisinin resesyona girdiğine dair artan işaretler olduğu belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin sonbahar ve kış aylarında belirgin şekilde daralacağına işaret edildi.Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da 'karamsar' hale geldiği aktarılan raporda, reel GSYH'nin temmuz-eylül döneminde bir miktar düşmesi ve düşüşün gelecek aylarda önemli ölçüde artmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Raporda, Ukrayna krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizi bunun ana nedeni olarak gösterildi.Ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkati çekilen raporda, "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik, sadece gaz ve elektrik yoğun sektör ve ihracat işlerini, yatırımlarını değil, buna bağlı özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir" denildi.Doğalgazda arz durumunun gelecek aylarda son derece gergin kalmasının beklendiği aktarılan raporda, diğer ülkelerden gaz teslimatı ve gaz depolarının dolu olmasına karşın kışın doğrudan gaz karnesi uygulamasından kaçınmak için hanehalkı tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerektiği vurgulandı.Raporda, enflasyona karşı 9 euro'luk toplu taşıma bileti ve akaryakıtta indirim gibi bazı hükümet destek önlemlerinin ağustos sonunda bitmesinin ardından enflasyonun gelecek birkaç ay içinde çift hanelere ulaşabileceğine işaret edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220919/trump-enerji-krizi-boyle-giderse-almanlar-yakinda-ulkesiz-kalacak-1061360358.html

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olaf scholz, almanya, suudi arabistan, muhammed bin selman, rusya, enerji