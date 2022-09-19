https://sputniknews.com.tr/20220919/aksener-bizi-kurtlerle-dusman-edemeyecekler-1061384949.html
Akşener: Bu can bu bedende durdukça bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler
Akşener: Bu can bu bedende durdukça bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler
İYİ Parti lideri Akşener, "Bu can bu bedende durdukça, bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T20:47+0300
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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, "Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması"na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.Meral Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana esnaf ziyaretleri kapsamında dükkan dükkan gezdiklerini belirterek, "seçmen velinimettir" inancıyla, bu dükkanların içinde hiçbir siyasi partiyi yermediklerini, partilerini övmediklerini, sadece dertleri dinlediklerini söyledi.Bu gezilerde dinledikleri sorunları, talepleri TBMM gündemine getirdiklerini anlatan Akşener, araştırma önergeleri, kanun teklifleri haline getirerek bu taleplerin duyulmasını sağladıklarını ifade etti.Kendisine, "Etimesgut'ta PKK'lı ama Batman'da faili meçhulcü" denildiğini söyleyen Akşener, "Hayatında PKK'ya taş atmamışlar, bize hakaret edebiliyorlar" diyerek şu ifadeleri kullandı:"Bu can bu bedende durdukça, bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler" Akşener, Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceklerini ve söyletmeyeceklerini belirtti.'PKK'nın yanında duran elbette vatan hainidir'Akşener konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı sorusuna yanıt: Bizim partimiz açısından bir sorun yokVatandaşlara hitabının ardından esnafı gezen Meral Akşener'e altılı masanın cumhurbaşkanı adayı da soruldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Orada benim açımdan, bizim partimiz açısından bir sorun yok. İşin içine asla nefsimizi, egomuzu ve çıkarlarımızı koymuyoruz, önemli olan sizsiniz. Onun için sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah." dedi.Ziyaretinde Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.
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ankara, pkk, meral akşener, iyi parti, ak parti
Akşener: Bu can bu bedende durdukça bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler
20:47 19.09.2022 (güncellendi: 20:52 19.09.2022) Abone ol
İYİ Parti lideri Akşener, "Bu can bu bedende durdukça, bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular" dedi
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, "Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması"na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
Meral Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana esnaf ziyaretleri kapsamında dükkan dükkan gezdiklerini belirterek, "seçmen velinimettir" inancıyla, bu dükkanların içinde hiçbir siyasi partiyi yermediklerini, partilerini övmediklerini, sadece dertleri dinlediklerini söyledi.
Bu gezilerde dinledikleri sorunları, talepleri TBMM gündemine getirdiklerini anlatan Akşener, araştırma önergeleri, kanun teklifleri haline getirerek bu taleplerin duyulmasını sağladıklarını ifade etti.
Kendisine, "Etimesgut'ta PKK'lı ama Batman'da faili meçhulcü" denildiğini söyleyen Akşener, "Hayatında PKK'ya taş atmamışlar, bize hakaret edebiliyorlar" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Yıl 2005, Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır’da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepimizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu korucubaşı, milletvekilliği yapmış bir ağabey beni aradı ve bana şöyle dedi:
Torunlarım, yeğenlerim gelip bana diyor ki: 'Amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik? Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durduk diye.’ Siz o insanları darmaduman ettiniz. Siz kimsiniz, bizi suçlamak kim."
"Bu can bu bedende durdukça, bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler" Akşener, Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceklerini ve söyletmeyeceklerini belirtti.
'PKK'nın yanında duran elbette vatan hainidir'
Akşener konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Onlar, canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK'nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK vatan haini, ayrılıkçı bir silahlı terör örgütüdür, bu başka bir şey. Bizim Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bir il başkanımızın ailesinden 5 şehit var, bunu nasıl unutacağız?"
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı sorusuna yanıt: Bizim partimiz açısından bir sorun yok
Vatandaşlara hitabının ardından esnafı gezen Meral Akşener'e altılı masanın cumhurbaşkanı adayı da soruldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Orada benim açımdan, bizim partimiz açısından bir sorun yok. İşin içine asla nefsimizi, egomuzu ve çıkarlarımızı koymuyoruz, önemli olan sizsiniz. Onun için sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah." dedi.
Ziyaretinde Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.