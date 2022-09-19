Akşener: Bu can bu bedende durdukça bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler

"Yıl 2005, Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır’da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepimizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu korucubaşı, milletvekilliği yapmış bir ağabey beni aradı ve bana şöyle dedi:

Torunlarım, yeğenlerim gelip bana diyor ki: 'Amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik? Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durduk diye.’ Siz o insanları darmaduman ettiniz. Siz kimsiniz, bizi suçlamak kim."