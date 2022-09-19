Ailesinden 9 kişiyi koronadan kaybetmişti: Araştırma sonucunda ailede genetik bulguya rastlanmadı

"Bizim yaptırmış olduğumuz gen taraması sonucu, genlerimiz temiz çıktı. Sağlık Bakanlığı bizim genimizi araştırdı ve sonucumuz temiz çıktı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bizim ailemizde ölen öldü, kalan fertlerimize de Allah uzun ömürler verdi. Ateş düştüğü yeri yaktı. Koronavirüs sürecinde ailemizde üst üste ölümler yaşanınca bize ‘Sizin genetiğinizde bir hastalık var’ dediler. Biz de testimizi yaptırdık. Ondan sonra testimizin sonucunda bir sıkıntı çıkmadı. Ben 9 aile ferdimi kaybettim. Allah kimseye böyle acı vermesin. Çok zor günler geçirdik. Devlet elinden geleni yaptı ama giden geri gelmiyor. Allah ölenlere rahmet eylesin. Biz gen taraması yapılmadan önce çok tedirgindik ama sonucumuzun temiz çıktığında çok mutlu olduk.”