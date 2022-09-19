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Acun Ilıcalı motosiklet kazası geçirdi
Acun Ilıcalı motosiklet kazası geçirdi
Medya patronu Acun Ilıcalı, motosiklet kazası geçirdi. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
acun ilıcalı
motosiklet
kaza
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TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı.İHA'nın haberine göre saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşanan kazada, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada Ilıcalı’nın kullandığı plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220711/acun-ilicali-fenerbahceye-karsi-85-dakika-dayanabilmek-bizim-icin-onemli-bir-gurur-1058560982.html
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acun ilıcalı, motosiklet, kaza
acun ilıcalı, motosiklet, kaza

Acun Ilıcalı motosiklet kazası geçirdi

21:03 19.09.2022 (güncellendi: 21:05 19.09.2022)
© Fotoğraf : TV8Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Fotoğraf : TV8
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Medya patronu Acun Ilıcalı, motosiklet kazası geçirdi. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı.
İHA'nın haberine göre saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşanan kazada, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada Ilıcalı’nın kullandığı plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-
Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-
Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-
Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
1/3
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-
Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
2/3
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-
Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
3/3
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-
Televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
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