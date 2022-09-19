https://sputniknews.com.tr/20220919/acun-ilicali-motosiklet-kazasi-gecirdi-1061385815.html

Acun Ilıcalı motosiklet kazası geçirdi

Acun Ilıcalı motosiklet kazası geçirdi

Medya patronu Acun Ilıcalı, motosiklet kazası geçirdi. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

acun ilıcalı

motosiklet

kaza

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TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı.İHA'nın haberine göre saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşanan kazada, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada Ilıcalı’nın kullandığı plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220711/acun-ilicali-fenerbahceye-karsi-85-dakika-dayanabilmek-bizim-icin-onemli-bir-gurur-1058560982.html

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acun ilıcalı, motosiklet, kaza