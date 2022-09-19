https://sputniknews.com.tr/20220919/aa-abdnin-dedeagac-limanini-balkanlara-giden-yol-olarak-genisletmek-istedigi-one-suruldu-1061361990.html

AA: ABD'nin Dedeağaç Limanı'nı Balkanlar'a giden yol olarak genişletmek istediği öne sürüldü

AA: ABD'nin Dedeağaç Limanı'nı Balkanlar'a giden yol olarak genişletmek istediği öne sürüldü

ABD'nin, Boğazlara alternatif olması amacıyla Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesini planladığı ileri sürüldü. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T12:37+0300

2022-09-19T12:37+0300

2022-09-19T12:37+0300

dünya

abd

dedeağaç

yunanistan

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Kathimerini gazetesinin haberine göre, Dedeağaç Limanı'nın genişletilerek Girit'teki Suda Üssü'ne benzer şekilde kullanılması amaçlanıyor.Ukrayna ihtilafının başlamasıyla Dedeağaç'ın Boğazlara alternatif bir yol olarak kendini kanıtladığı savunulan haberde, savaşın başlamasının ardından geçen 7 aylık süreçte bu yolun, ABD ve NATO'ya ait asker ve askeri teçhizatın Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya'ya kadar uzanan bölgeye ulaştırılmasında etkili olduğu öne sürüldü.Haberde, ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesi önerisini Yunanistan'a farklı yollardan ilettiği belirtilerek amacın, 'Arleigh Burke' sınıfı ve benzeri özellikteki muhriplerin (destroyer) limana yanaşabilmesi ve limandan hizmet almasının sağlanması olduğu ifade edildi.Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadına yakın bir bölgede böylesi bir yapı oluşturulmasının, ABD'nin, Ege'den başlayıp Romanya, Macaristan ve Polonya'ya kadar uzanan bir Balkan altyapı ağı kurma isteğini ortaya koyduğu ifade edilen haberde, Dedeağaç'ın Balkanlar'la demiryolu vasıtasıyla bağlanmasının da tartışıldığı ileri sürüldü. Bu çerçevede, Kavala Limanı'nın da değerlendirilebileceği iddia edildi.Son aylarda Suda'daki ABD Silahlı Kuvvetleri varlığı da hızlı bir artış gösterirken Suda Üssü'ndeki altyapının da yenilenmesinin gündeme taşındığı ifade edildi.

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abd, dedeağaç, yunanistan