https://sputniknews.com.tr/20220918/zam-isteyen-ev-sahibinden-kelebek-hastasi-cocuguyla-yasayan-kadina-darp-iddiasi-1061340985.html

'Zam isteyen ev sahibinden, kelebek hastası çocuğuyla yaşayan kadına darp' iddiası

'Zam isteyen ev sahibinden, kelebek hastası çocuğuyla yaşayan kadına darp' iddiası

Bahçelievler'de ev kirasına yüzde 50 zam yapmak isteyen ev sahibi, iddiaya göre kelebek hastası oğlu ile yaşayan kiracısının su ve elektrik sayaçlarını söktü... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T13:26+0300

2022-09-18T13:26+0300

2022-09-18T13:30+0300

türkiye

istanbul

bahçelievler

kelebek

ev sahibi

kira

zam

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İstanbul Bahçelievler'de kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş ile birlikte yaşayan Remziye Altunbaş'ın ev sahibi Turan Bulut kiraya zam yapmak istedi. Remziye Altunbaş, 2 bin 400 lira olan ev kirasının yüzde 25 zamla 3 bin lira olacağını söyleyerek kirayı bu şekilde yatırdı. İddiaya göre ev sahibi bu miktarı beğenmedi ve kirayı 3 bin 700 lira olarak istedi. Remziye Altunbaş bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Bulut önce kapıya dayandı, ardından da Altunbaş'ın elektrik ve su sayacını söktü. Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken anne Altunbaş, çareyi oğlu Muhammet'i gece terasa çıkararak orada uyutmakta buldu. Terasa minder serip oğluyla birlikte geceyi burada geçiren anne Altunbaş, Muhammet uyuyana kadar başında bekledi. Anne Altunbaş sabah uyandığında oğlunun yaralarına karınca dolduğunu gördü. Bunun üzerine elektrik ve su sayaçlarının yeniden takılması için müracaatta bulundu. Herhangi bir borcu bulunmadığı ve sayaçların sökülmesi yasal olmadığı için görevliler gün içinde yeniden sayaçları taktı. Ancak ev sahibi evin sayaçlarını kontrol ettiğinde durumu fark etti. Bunun üzerine tekrar sayaçları söken Turan B., elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen Remziye Altunbaş ve kızına saldırdı. 2 kadını darbeden Bulut'u bina sakinleri uzaklaştırdı. 'Ben sizi devletle eve koymadım ki evden de sizi devletle çıkarayım'Olayın ardından anne kız önce hastaneden darp raporu aldı, ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Başından geçenleri anlatan Remziye Altunbaş şunları söyledi: “Ev sahibim evin kirasına zam yaptı. Ben yüzde 25 zam yaptım. Onu kabul etmedi. Beni aradı. 'Siz beni dinlemiyorsunuz, kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Zammı beğenmiyorsunuz' dedi. Ben de ona devletin yüzde 25 zam sınırı getirdiğini söyledim. Bana, 'Ben sizi devletle eve koymadım ki evden de sizi devletle çıkarayım' dedi. Geçen gün dışarı çıktım. Oğlum beni aradı. 'Anne elektrik gitti, vantilatör çalışmıyor, ateşler içinde yanıyorum' dedi. Baktım ev sahibim aramış. Dönüş yaptım. Bana 'Hiç boşuna kira yatırma, evden çıkacaksınız' dedi. Elektrik sayacını, su sayacını kesmiş. 24 saat hem susuz hem de elektriksiz kaldım. Oğlum elektriksiz nefes alamıyor. Çare olarak geceyi geçirmek için terasa çıkardım. Sularımızı dışarıdan almak zorunda kaldım. Geceyi orada geçirdik. Sabah uyandım karıncalar dolmuş yaralarına. Bize karışmasın, biz yüzde 25 zammımızı yapıyoruz.

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istanbul, bahçelievler, kelebek, ev sahibi , kira, zam