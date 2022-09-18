https://sputniknews.com.tr/20220918/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-yuzde-150-maas-zammi-yapacagiz-1061342130.html

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Yüzde 150 maaş zammı yapacağız

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Yüzde 150 maaş zammı yapacağız

İzmir'de partisinin olağan kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Tasarruf ile sağlanan kaynağı 85 milyona aktaracağız. İlk işimiz işçi... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T14:18+0300

2022-09-18T14:18+0300

2022-09-18T14:18+0300

fatih erbakan

ekonomi

zam

maaş

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Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi, Tepekule Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir'de gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 4 sene önce kurulan Yeniden Refah Partisi'nin hızlı bir yükselişte olduğunu dile getirerek, "İzmir'de bin kişilik bir salonu doldurmak, Şanlıurfa'da 10 bin kişilik bir salonu doldurmakla eş değerdir. İzmir'de 100 üye kaydetmek Elazığ'da bin üye kaydetmekle eş değerdir. Bütün zorluklara rağmen bu sancağı yere düşürmeyen il teşkilatımıza teşekkür ederim. Dört sene önce Yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Partimizin kurulmasından 11 ay geçmesine rağmen 17 Kasım 2019 yılında Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurulunu düzenledik" dedi.'Bu ay 50 bin üye kaydedeceğiz'Haziran ayında yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre 1 ay içinde Türkiye'de en fazla üye kaydı yapan parti olarak şampiyon olduklarını açıklayan Fatih Erbakan şöyle devam etti:Türkiye genelinde ziyaretleri sürdürerek halkla buluştuklarını anlatan Fatih Erbakan, büyük destek aldıklarını söyledi. Erbakan, "İki cümleyle gördüklerimizi özetleyelim. Bir Türkiye yanıyor, ikincisi ise 'milli görüşü arıyoruz' cümleleridir. Türkiye yanıyor çünkü ekonomik kriz var. Gittiğimiz her yerde istisnasız bizi desteklediklerini görüyoruz. Bize 'Hiçbir ittifakın yanına gitmeyin' diyorlar" dedi.Konuşmasında ekonomik verileri rakamlarla ifade eden Erbakan, "1 Eylül'deki elektrik ve doğalgaz zamlarının ardından konut doğalgazına yüzde 20, sanayi doğal gazına yüzde 58 zam geldi. 'Karadeniz'de doğalgaz bulduk' dediler. Bu gelişmenin ardından tam 18 kez zam yaptılar. 2022'de 8 ayda konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 174 arttı. Küçük ve orta boy işletmelerde kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 277 artıyor. Son 4 senede yani pandeminin ve doların yükselmesinden bu yana konutta kullanılan doğalgaz yüzde 313 artmış, küçük ve orta boy işletmelerde kullanılan yüzde 620, büyük sanayide kullanılan doğalgaz ise yüzde bin 71 artmış. Bu 10 bin liralık faturanın 110 bin lira olması demektir. 'İhracatın ithalatı karşılama oranını arttıracağız' diyorlar. 4 yılda doğalgaz yüzde 1071 zamlandı. Uluslararası piyasada yüzde 300 artıyor sen yüzde 1071 zam yapıyorsun. Aradaki fark neden? Elektrik 8 ayda, kademeli olarak konutlarda yüzde 109 ile yüzde 212 arasında artıyor. Ticarethanelerin elektriği yüzde 177 ile yüzde 269 arasında artıyor. 8 ayda sanayinin kullandığı doğalgaz 370 artmış elektrik ise yüzde 408 artmış. Böyle bir ortamda üretim, istihdam, ihracat olabilmesi mümkün mü? Bu enflasyonu arttırmak demek. Bütün ürünlerin üretiminde enerji elektrik, doğalgaz akaryakıt kullanıyor. 5.5 milyon insan borcunu ödeyememiş. İcra takibini biz üstleniyoruz diyorlar" açıklamasında bulundu.'Hem bütçe açığı artıyor hem vergiler artıyor'Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:Altılı masaya 'altın günü' benzetmesiMuhalefet partilerine de eleştirilerde bulunan Erbakan, altılı masanın da henüz hiçbir çözüm önerisi sunamadığını ileri sürdü. Erbakan, "Masa başındakiler 6 aydır toplanıp dağılıyorlar. 30 kere baş başa, 6 kere masa başında, 36 kez bir araya gelmişler. 36 buluşmanın sonunda ortaya bir cumhurbaşkanı adayı koyamamışlar, şu ekonomik krizden nasıl kurtulacağımıza dair bir reçete açıklayamamışlar. Kaynak paketi kitabı ortaya koyamamışlar. 6 aydan beri buluşup buluşup ne konuşuyorsunuz? Aynı altın günleri gibi. Toplanıp çay içiyor, fotoğraf çektirip dağılıyorlar" dedi. Altılı masadaki siyasi parti liderlerinin bir dönem iktidarın içinde görev aldığını hatırlatan Erbakan, "Türkiye birden bire, siz AK Parti'den ayrıldıktan sonra kötü olmadı ki yıllarca milyarlarca dolar borcu birlikte aldınız. Sanayi tesislerini birlikte satıp yok ettiniz. Milleti fakirleştiren borç ekonomisini birlikte uyguladınız. Tarımı ve hayvancılığı birlikte bitirdiniz. Ülkeyi ve devleti FETÖ'ye birlikte teslim ettiniz. Madem kurtaracaktınız 15 sene hükümetteyken kurtarsaydınız ya. CHP ise 28 Şubat'ın ateşli savunucusu olarak, Ayasofya'nın cami olmasına üzülen, İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı, zorunlu din dersleri ortadan kaldırılsın diyen bir parti. 6 yaşında çocuğa Kuran öğretmek çağdışılıktır, Taliban zihniyetidir diyorlar. Partinin içinde LGBT komisyonu kurmuş, 'Biz iktidar olunca LGBT'li olmak dezavantaj olmaktan çıkacak' diyor. '60 senedir Türkiye'de sağ partiler iktidarda bize fatura kesmeyin' diyorlar. 1989-1994 arasında bütün belediyeler sizdeydi. Şehir denilince akla çöp çukur geliyordu. Bu millet belediyeleri koşa koşa Refah Partisi'ne sizden kurtulmak için teslim etti" ifadelerini kullandı.'Muazzam bir tasarruf olacak'Yeniden Refah Partisi olarak iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarından da bahseden Erbakan, şöyle konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe de kongrede yaptığı konuşmada İzmir'in ilk yapılacak seçimlerde milli görüşün kalesi olacağını savundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki sözlerine tepki gösteren Sakartepe, "Düşmanı denize döktük derler ama düşmanın kim olduğunu söylemezler. Sayın Tunç Soyer'e çağrıda bulunuyoruz. İzmir Türk'tür Türk kalacaktır" dedi. Kongrenin açılışında sunulan efe gösterisinin ardından konuşan mevcut İl Başkanı Cemal Arıkan ise partilerinde yaş ortalamasının genç olduğuna dikkati çekerek, "Üye yaş ortalamamız 35-36. Gençlerimiz yönetimde de görev alıyorlar. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden üyelerimiz var. İzmir'den milli görüşün yeniden iktidara geldiğinin işaret fişeğini bu salondan yakıyoruz. Genel başkanımız, birlikte ümitliyiz. Gençleri gördükçe hizmet etme aşkımız artıyor. İşaret edeceğiniz hedeflere koşmaya hazırız" diye konuştu.Tek listeyle seçime gidilen kongrede mevcut başkan Cemal Arıkan yeniden il başkanlığına seçildi.

https://sputniknews.com.tr/20220910/erbakan-aylardir-bir-adayi-cikartmayi-beceremeyen-6-tane-benzemez-surekli-bir-araya-geliyor-1061055643.html

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fatih erbakan, zam, maaş