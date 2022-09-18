https://sputniknews.com.tr/20220918/ukrayna-yeniden-yelenovkadaki-islahevini-vurdu-bir-esir-hayatini-kaybetti-4-esir-yaralandi---1061341956.html
Ukrayna yeniden Yelenovka’daki ıslahevini vurdu: Bir esir hayatını kaybetti, 4 esir yaralandı
Ukrayna yeniden Yelenovka’daki ıslahevini vurdu: Bir esir hayatını kaybetti, 4 esir yaralandı
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yelenovka yerleşiminde bulunan ıslahevini vurduğu, orada tutulan esirlerden bir kişinin hayatını... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T14:04+0300
2022-09-18T14:04+0300
2022-09-18T14:05+0300
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DHC Bölgesel Savunma Karargahı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, DHC’nin Yelenovka yerleşiminde bulunan ve Ukraynalı esirlerin tutulduğu ıslahevini NATO’da kullanılan 155 mm’lik top mermileri ile vurdu. Açıklamada, “Ukraynalı militanlar, Yelenovka'yı bombaladıkları sırada oradaki ıslahevinde tutulan bir savaş esirini öldürdü, 4 esiri yaraladı” ifadelerine yer verildi. Ukrayna'nın Savaş Suçlarıyla İlgili Konuların Kontrol ve Koordinasyonu Ortak Merkezi’nin verdiği bilgiye göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Yelenovka’yı 155 mm’lik toplam 6 top mermisi ile vurdu. Yelenovka’yı sürekli olarak bombalayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 29 Temmuz gecesi Ukraynalı esirlerin tutulduğu ıslahevine büyük bir saldırı düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre o zamanki bombardımanda 50 Ukraynalı esir hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. Olay yerinde ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi HIMARS mermisinin parçaları bulunmuştu.
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Ukrayna yeniden Yelenovka’daki ıslahevini vurdu: Bir esir hayatını kaybetti, 4 esir yaralandı
14:04 18.09.2022 (güncellendi: 14:05 18.09.2022) Abone ol
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yelenovka yerleşiminde bulunan ıslahevini vurduğu, orada tutulan esirlerden bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 esirin ise yaralandığı duyuruldu.
DHC Bölgesel Savunma Karargahı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, DHC’nin Yelenovka yerleşiminde bulunan ve Ukraynalı esirlerin tutulduğu ıslahevini NATO’da kullanılan 155 mm’lik top mermileri ile vurdu.
Açıklamada, “Ukraynalı militanlar, Yelenovka'yı bombaladıkları sırada oradaki ıslahevinde tutulan bir savaş esirini öldürdü, 4 esiri yaraladı” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna'nın Savaş Suçlarıyla İlgili Konuların Kontrol ve Koordinasyonu Ortak Merkezi’nin verdiği bilgiye göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Yelenovka’yı 155 mm’lik toplam 6 top mermisi ile vurdu.
Yelenovka’yı sürekli olarak bombalayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 29 Temmuz gecesi Ukraynalı esirlerin tutulduğu ıslahevine büyük bir saldırı düzenlemişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'na göre o zamanki bombardımanda 50 Ukraynalı esir hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. Olay yerinde ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi HIMARS mermisinin parçaları bulunmuştu.