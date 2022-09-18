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https://sputniknews.com.tr/20220918/tayvanda-72lik-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1061336076.html
Tayvan'da 7.2'lik deprem: Tsunami uyarısı verildi
Tayvan'da 7.2'lik deprem: Tsunami uyarısı verildi
Tayvan'ın güneydoğu kıyısını 7.2'lik deprem vurdu. Depremden etkilenen Japonya tsunami uyarısı yaptı. 18.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
tayvan
deprem
tsunami
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Tayvan'ın güneydoğu kıyısı 7.2 büyüklüğünde depremle sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin açıklamasına göre deprem Taitung şehrinin 50 kilometre kuzeyinde, yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası Japonya tsunami uyarısı yayınladı.
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tayvan, deprem, tsunami
tayvan, deprem, tsunami

Tayvan'da 7.2'lik deprem: Tsunami uyarısı verildi

10:30 18.09.2022 (güncellendi: 10:46 18.09.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© DHA
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Tayvan'ın güneydoğu kıyısını 7.2'lik deprem vurdu. Depremden etkilenen Japonya tsunami uyarısı yaptı.
Tayvan'ın güneydoğu kıyısı 7.2 büyüklüğünde depremle sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin açıklamasına göre deprem Taitung şehrinin 50 kilometre kuzeyinde, yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.
Deprem sonrası Japonya tsunami uyarısı yayınladı.
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