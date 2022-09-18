https://sputniknews.com.tr/20220918/sicaklik-dusuyor-yagis-geliyor--1061345948.html

Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Hava sıcaklığı, yarın Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak kademeli düşecek, hafta ortasından itibaren de yağışlarla ülke genelinde... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T16:27+0300

2022-09-18T16:27+0300

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yaşam

yağmur

meteoroloji

soğuk

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, son günlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, yağışsız hava etkili oluyor. Ancak sıcaklıkların yarın Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak kademeli düşeceği, hafta ortasından itibaren yağışlarla ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimler ağırlıklı, hafta ortasına kadar görülecek sağanağın, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Serin ve yağışlı havanın gelecek hafta başına kadar süreceği, hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

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