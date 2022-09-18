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https://sputniknews.com.tr/20220918/sanliurfa-valiligi-hudut-karakoluna-duzenlenen-saldirida-bir-asker-sehit-oldu-bir-asker-yaralandi-1061346437.html
Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin yaralandığı açıklandı. 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T16:37+0300
2022-09-18T16:38+0300
türkiye
şanlıurfa
valilik
şehit
karakol
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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hudut karakoluna saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Saldırı sonucu bir kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, bir askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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şanlıurfa, valilik, şehit, karakol
şanlıurfa, valilik, şehit, karakol

Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

16:37 18.09.2022 (güncellendi: 16:38 18.09.2022)
© AAAsker
Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© AA
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin yaralandığı açıklandı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hudut karakoluna saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Saldırı sonucu bir kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, bir askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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