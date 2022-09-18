https://sputniknews.com.tr/20220918/sanliurfa-valiligi-hudut-karakoluna-duzenlenen-saldirida-bir-asker-sehit-oldu-bir-asker-yaralandi-1061346437.html

Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin yaralandığı açıklandı. 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T16:37+0300

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türkiye

şanlıurfa

valilik

şehit

karakol

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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hudut karakoluna saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Saldırı sonucu bir kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, bir askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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