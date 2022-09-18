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Ryan Babel: Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz
Ryan Babel: Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz
Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iPhone’un Türkiye fiyatlarını eleştirerek, “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T13:29+0300
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ryan babel
spor
ekonomi
iphone
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Galatasaray'dan ayrılarak 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son paylaşımda iPhone 14 fiyatına tepki gösterdi.Hollandalı yıldız futbolcu Babel'in “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz” diyerek paylaştığı iPhone 14 isyanı sosyal medyada gündem oldu.Türkiye’de 30 bin TL’ye satışa sunulan iPhone 14, ABD’de 15 bin, Almanya’da 18.2 bin, İngiltere’de 17.8 bin TL’ye satılıyor.
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ryan babel, ekonomi, iphone

Ryan Babel: Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz

13:29 18.09.2022 (güncellendi: 13:35 18.09.2022)
© DHARyan Babel
Ryan Babel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© DHA
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Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iPhone’un Türkiye fiyatlarını eleştirerek, “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz” dedi.
Galatasaray'dan ayrılarak 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son paylaşımda iPhone 14 fiyatına tepki gösterdi.
Hollandalı yıldız futbolcu Babel'in “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz” diyerek paylaştığı iPhone 14 isyanı sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye’de 30 bin TL’ye satışa sunulan iPhone 14, ABD’de 15 bin, Almanya’da 18.2 bin, İngiltere’de 17.8 bin TL’ye satılıyor.
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