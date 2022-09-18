https://sputniknews.com.tr/20220918/ryan-babel-hollandada-1400-euro-olan-iphone-icin-turkiyede-2400-euro-oduyorsunuz-1061341123.html
Ryan Babel: Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz
Ryan Babel: Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz
Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iPhone’un Türkiye fiyatlarını eleştirerek, “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T13:29+0300
2022-09-18T13:29+0300
2022-09-18T13:35+0300
ryan babel
spor
ekonomi
iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056435321_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_50df801333ff651b8c26991d62375c39.jpg
Galatasaray'dan ayrılarak 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son paylaşımda iPhone 14 fiyatına tepki gösterdi.Hollandalı yıldız futbolcu Babel'in “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz” diyerek paylaştığı iPhone 14 isyanı sosyal medyada gündem oldu.Türkiye’de 30 bin TL’ye satışa sunulan iPhone 14, ABD’de 15 bin, Almanya’da 18.2 bin, İngiltere’de 17.8 bin TL’ye satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220722/ryan-babelin-yeni-adresi-belli-oldu-1059024427.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056435321_0:0:770:578_1920x0_80_0_0_96445e0a7f4f8f7d05aac3ae3161fee8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ryan babel, ekonomi, iphone
ryan babel, ekonomi, iphone
Ryan Babel: Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz
13:29 18.09.2022 (güncellendi: 13:35 18.09.2022) Abone ol
Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iPhone’un Türkiye fiyatlarını eleştirerek, “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz” dedi.
Galatasaray'dan ayrılarak 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son paylaşımda iPhone 14 fiyatına tepki gösterdi.
Hollandalı yıldız futbolcu Babel'in “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz” diyerek paylaştığı iPhone 14 isyanı sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye’de 30 bin TL’ye satışa sunulan iPhone 14, ABD’de 15 bin, Almanya’da 18.2 bin, İngiltere’de 17.8 bin TL’ye satılıyor.