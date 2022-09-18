https://sputniknews.com.tr/20220918/ryan-babel-hollandada-1400-euro-olan-iphone-icin-turkiyede-2400-euro-oduyorsunuz-1061341123.html

Ryan Babel: Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz

Ryan Babel: Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz

Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iPhone’un Türkiye fiyatlarını eleştirerek, “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T13:29+0300

2022-09-18T13:29+0300

2022-09-18T13:35+0300

ryan babel

spor

ekonomi

iphone

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Galatasaray'dan ayrılarak 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son paylaşımda iPhone 14 fiyatına tepki gösterdi.Hollandalı yıldız futbolcu Babel'in “Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz” diyerek paylaştığı iPhone 14 isyanı sosyal medyada gündem oldu.Türkiye’de 30 bin TL’ye satışa sunulan iPhone 14, ABD’de 15 bin, Almanya’da 18.2 bin, İngiltere’de 17.8 bin TL’ye satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220722/ryan-babelin-yeni-adresi-belli-oldu-1059024427.html

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ryan babel, ekonomi, iphone