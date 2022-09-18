https://sputniknews.com.tr/20220918/rusya-ukrayna-ordusunun-nikolayev-krivoy-rog-yonundeki-saldirilari-puskurtuldu---1061345172.html

Rusya: Ukrayna ordusunun Nikolayev- Krivoy Rog yönündeki saldırıları püskürtüldü

Rusya: Ukrayna ordusunun Nikolayev- Krivoy Rog yönündeki saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerin Herson bölgesinde Ukrayna’nın 3 taktik askeri grubunun saldırılarını püskürttüğünü bildirdi. 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T16:02+0300

2022-09-18T16:02+0300

2022-09-18T16:03+0300

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ukrayna

igor konaşenkov

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Bugünkü basın bildirisinde Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler paylaşan Konaşenkov, Rus askerlerin Ukrayna ordusunun Nikolayev-Krivoy Rog yönündeki tüm saldırılarını püskürttüğünü ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin iki tugayını vurduğunu söyledi. Açıklamada, Nikolayev bölgesinde Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna ordusuna bağlı iki tugayı vurarak bir günde 180 düşman askeri personelini, 2 tankı, 7 zırhlı savaş aracını, 3 top ve 10 otomobili etkisiz hale getirdiği kaydedildi. ‘İçinde Batılı silahlarda kullanılan 7 bin 500’ün üzerinde top mermisinin bulunduğu depo imha edildi’ Konaşenkov, Rus ordusunun Batı yapımı topçu sistemleri için 7 bin 500’den fazla merminin tutulduğu Ukrayna ordusunun 14. Mekanize Tugayının Harkov bölgesindeki deposunu imha ettiği bilgisini paylaştı. Rus Silahlı Kuvvetlerinin ayrıca Zaporojye bölgesindeki Dolinka yerleşiminin yakınlarında bulunan 128. Dağcı Saldırı Tugayının mühimmat deposunu da imha ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, şöyle devam etti: “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan nokta atışlarla Kramatorsk yakınlarında ABD yapımı bir 155 mm’lik M777 obüsü, Dvureçye yerleşimi yakınında bir S-300 uçaksavar füze sistemi rehberlik radarı ve Donetsk Halk Cumhuriuyeti’nde Vasyukovka yakınlarında bir hava savunma radarı imha edildi.” ‘Rus ordusu özel askeri şirket Akademi’nin paralı askerlerini ve ‘Kraken’ savaşçılarını etkisiz hale getirdi’ Tümgeneral Konaşenkov, “DHC’nin Kramatorsk ve Nikolayevka bölgelerinde Amerikan özel askeri şirket Akademi’nin yabancı paralı askerlerinin üslendiği noktalar ve aşırı milliyetçi oluşum ‘Kraken’ dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 127 bölgedeki 47 topçu birliği, insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu” diye konuştu. Taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Nikolayev bölgesinin Şurino yerleşimi yakınındaki Primorye grubunun füze saldırılarının kontrol ve koordinasyon noktasının vurulduğunu, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov, Zaporojye ve DHC’de üç kontrol noktasının imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Nikolayev yakınlarındaki 28. Mekanize ve 79. Hava Saldırı tugaylarının birliklerinin personel ve askeri teçhizatının da yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu sözlerine ekledi. Rus komutan, Ukrayna ordusunun bu yöndeki günlük can kayıplarının 180’i aştığını, Ukrayna tarafının ayrıca 2 tank, 7 zırhlı savaş aracı, 3 top ve 10 otomobil kaybettiğini vurguladı. ‘Aşırı milliyetçi Aydar Taburu DHC’de askeri personelinin yarısından fazlasını kaybetti’ Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaytsevo yerleşim bölgesindeki çatışmalar sırasında 53. Mekanize Tugayının aşırı milliyetçi oluşumu Aydar’ın 24. Taburu, personelinin yarısından fazlasını kaybetti” vurgusunu yaptı. Operasyonun başından bu yana Ukrayna ordusunun uğratıldığı toplam kayıplar konusunda da bilgi aktaran Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 293 uçak, 155 helikopter, bin 981 insansız hava aracı, 375 uçaksavar füze sistemi, 5 bin 22 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 837 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 397 sahra ve havan topu ile 5 bin 680 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov