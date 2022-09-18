https://sputniknews.com.tr/20220918/rusya-savunma-bakanligi-rus-btr-82anin-abd-yapimi-m113e-ustun-geldigi-bir-video-yayinladi-1061331238.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus BTR-82A’nın ABD yapımı M113’e üstün geldiği bir video yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus BTR-82A’nın ABD yapımı M113’e üstün geldiği bir video yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon sırasında Rus yapımı BTR-82A zırhlı personel taşıyıcısı ile ABD’li muadili M113 arasındaki... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T00:23+0300

2022-09-18T00:23+0300

2022-09-18T00:26+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

abd

btr-82a

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg

Bakanlık tarafından yayınlanan videoda, iki zırhlı personel taşıyıcı arasındaki çatışma görüntülendi.Açıklamada, “Çatışma sonucunda Rus askerleri, kaçan Ukraynalı askerlerin terk ettiği ABD yapımı bir M-113 zırhlı personel taşıyıcısına el koydu” ifadelerine yer verildi.Çatışmada Rusya Güney Askeri Bölgesi birliklerinin yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, askerlerin çektiği videoda Rus zırhlısının 30 mm’lik toptan Ukraynalı birliklere nasıl ateş ettiği görülüyor. Ardından çekilen karelerde Ukrayna ordusuna ABD’den tedarik edilen ve Rus aracına karşı koyan, fakat sonuçta Ukraynalı askerlerin terk ettiği M-113 zırhlısı görülüyor.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, ukrayna, abd, btr-82a