https://sputniknews.com.tr/20220918/rusya-savunma-bakanligi-rus-btr-82anin-abd-yapimi-m113e-ustun-geldigi-bir-video-yayinladi-1061331238.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus BTR-82A’nın ABD yapımı M113’e üstün geldiği bir video yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus BTR-82A’nın ABD yapımı M113’e üstün geldiği bir video yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon sırasında Rus yapımı BTR-82A zırhlı personel taşıyıcısı ile ABD’li muadili M113 arasındaki... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T00:23+0300
2022-09-18T00:23+0300
2022-09-18T00:26+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
abd
btr-82a
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Bakanlık tarafından yayınlanan videoda, iki zırhlı personel taşıyıcı arasındaki çatışma görüntülendi.Açıklamada, “Çatışma sonucunda Rus askerleri, kaçan Ukraynalı askerlerin terk ettiği ABD yapımı bir M-113 zırhlı personel taşıyıcısına el koydu” ifadelerine yer verildi.Çatışmada Rusya Güney Askeri Bölgesi birliklerinin yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, askerlerin çektiği videoda Rus zırhlısının 30 mm’lik toptan Ukraynalı birliklere nasıl ateş ettiği görülüyor. Ardından çekilen karelerde Ukrayna ordusuna ABD’den tedarik edilen ve Rus aracına karşı koyan, fakat sonuçta Ukraynalı askerlerin terk ettiği M-113 zırhlısı görülüyor.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, abd, btr-82a
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, abd, btr-82a
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus BTR-82A’nın ABD yapımı M113’e üstün geldiği bir video yayınladı
00:23 18.09.2022 (güncellendi: 00:26 18.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon sırasında Rus yapımı BTR-82A zırhlı personel taşıyıcısı ile ABD’li muadili M113 arasındaki düellonun videosunu yayınladı.
Bakanlık tarafından yayınlanan videoda, iki zırhlı personel taşıyıcı arasındaki çatışma görüntülendi.
Açıklamada, “Çatışma sonucunda Rus askerleri, kaçan Ukraynalı askerlerin terk ettiği ABD yapımı bir M-113 zırhlı personel taşıyıcısına el koydu” ifadelerine yer verildi.
Çatışmada Rusya Güney Askeri Bölgesi birliklerinin yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, askerlerin çektiği videoda Rus zırhlısının 30 mm’lik toptan Ukraynalı birliklere nasıl ateş ettiği görülüyor. Ardından çekilen karelerde Ukrayna ordusuna ABD’den tedarik edilen ve Rus aracına karşı koyan, fakat sonuçta Ukraynalı askerlerin terk ettiği M-113 zırhlısı görülüyor.