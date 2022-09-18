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https://sputniknews.com.tr/20220918/prof-dr-kucukusta-bagirsak-gazini-koklamak-faydalidir-1061339227.html
Prof. Dr. Küçükusta: Bağırsak gazını koklamak faydalıdır
Prof. Dr. Küçükusta: Bağırsak gazını koklamak faydalıdır
Prof. Dr. Küçükusta, bağırsak gazını koklamanın faydalı olduğunu, kadınların çıkardığı gazın ise daha çok faydalı olduğunu savundu. 18.09.2022, Sputnik Türkiye
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gaz
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Daha önce bağırsak gazı çıkarmanın sağlığa faydalı olduğunu iddia eden Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, yeni açıklamasında, kadınların çıkardığı gazın içeriği nedeniyle daha faydalı olduğunu söyledi.‘Gaz çıkarmak hapşırmak gibidir’Küçükusta, sözlerine şöyle devam etti:"Toplum içinde gaz çıkarmak bütün kültürlerde ayıp sayılır. Oysa gaz çıkarmak tıpkı hapşırmak, hıçkırmak, geğirmek gibi fizyolojik ve kaçınılmaz bir olaydır ve ayıp olamaz. Mesele sesten ziyade koku ise yine de endişe duymamak gerekir.Çünkü bağırsak gazında bulunan Hidrojen Sülfit, hücrelerin mitokondri adı verilen enerji santrallerinin DNA'larının korunmasında son derece önemli bir etkiye sahiptir.Kadınların çıkardığı gazda daha fazla Hidrojen Sülfit bulunduğu için de bunların koklanmasının sağlığa faydaları daha fazladır. Hayır şaka yapmıyorum. Bağırsak gazı koklamanın kanser, felç, kalp krizi, diyabet, artrit ve bunamayı önleyebileceğine dair bilimsel araştırmalar vardır.”
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gaz, yarar, doktor, tavsiye
gaz, yarar, doktor, tavsiye

Prof. Dr. Küçükusta: Bağırsak gazını koklamak faydalıdır

12:29 18.09.2022 (güncellendi: 12:43 18.09.2022)
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böbrek - ağrı - karın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© İHA
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Prof. Dr. Küçükusta, bağırsak gazını koklamanın faydalı olduğunu, kadınların çıkardığı gazın ise daha çok faydalı olduğunu savundu.
Daha önce bağırsak gazı çıkarmanın sağlığa faydalı olduğunu iddia eden Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, yeni açıklamasında, kadınların çıkardığı gazın içeriği nedeniyle daha faydalı olduğunu söyledi.

‘Gaz çıkarmak hapşırmak gibidir’

Küçükusta, sözlerine şöyle devam etti:
"Toplum içinde gaz çıkarmak bütün kültürlerde ayıp sayılır. Oysa gaz çıkarmak tıpkı hapşırmak, hıçkırmak, geğirmek gibi fizyolojik ve kaçınılmaz bir olaydır ve ayıp olamaz. Mesele sesten ziyade koku ise yine de endişe duymamak gerekir.
Çünkü bağırsak gazında bulunan Hidrojen Sülfit, hücrelerin mitokondri adı verilen enerji santrallerinin DNA'larının korunmasında son derece önemli bir etkiye sahiptir.
Kadınların çıkardığı gazda daha fazla Hidrojen Sülfit bulunduğu için de bunların koklanmasının sağlığa faydaları daha fazladır. Hayır şaka yapmıyorum. Bağırsak gazı koklamanın kanser, felç, kalp krizi, diyabet, artrit ve bunamayı önleyebileceğine dair bilimsel araştırmalar vardır.”
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