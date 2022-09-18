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Poşet dolusu parayı havaya saçtı
Poşet dolusu parayı havaya saçtı
İstanbul Fatih'te bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
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Cuma öğle saatlerinde Eminönü Meydan'ına giden bir kişi poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu. Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı. Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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eminönü, para
eminönü, para

Poşet dolusu parayı havaya saçtı

11:20 18.09.2022 (güncellendi: 11:21 18.09.2022)
© DHAParaları havaya saçtı
Paraları havaya saçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© DHA
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İstanbul Fatih'te bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı.
Cuma öğle saatlerinde Eminönü Meydan'ına giden bir kişi poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu. Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı.
Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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