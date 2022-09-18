https://sputniknews.com.tr/20220918/ortayli-ingilterenin-yeni-hukumdari-charlesin-turkiyeye-karsi-sempatisi-oldugu-malumdur-1061335473.html

Ortaylı: İngiltere'nin yeni hükümdarı Charles’ın Türkiye’ye karşı sempatisi olduğu malumdur

Ortaylı: İngiltere'nin yeni hükümdarı Charles’ın Türkiye’ye karşı sempatisi olduğu malumdur

"Britanya hanedanı ve Kraliçe, Türkiye için her zaman hayırhah sözler etmiştir. Charles’ın Türkiye’ye karşı sempatisi olduğu malumdur" diyen Prof. Dr. Ortaylı... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T09:57+0300

2022-09-18T09:57+0300

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türkiye

ingiltere

ilber ortaylı

kraliçe 2. elizabeth

prens charles

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Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesinde bu haftaki köşesi için, önceki hafta 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve yerine geçen oğlu Kral 3. Charles ile ilgili 'Majesteleri' başlıklı bir yazı kaleme aldı."Majesteleri’nin 2008 yılındaki ziyaretinde Topkapı Müzesi’nin başındaydım. Hükümet ve vilayet Bursa’daki mihmandarlığı bana verdiler. Tabii Topkapı için de aynı şey söz konusuydu" diyen Ortaylı'nın Kral 3. Charles'ın Türkiye'ye bakışına dair yazdıklarının bir bölümü şöyle:"Neticede İngiltere tahtını temsil eden II. Elizabeth ilginç bir kişilikti. Dört çocuk doğurdu. Geçirdiği ciddi hastalıkları dahi hadisesiz atlattığı görülüyor. Kraliçe’nin dikkat ettiği taç giyme töreni dahil hanedanın nikâhlarıydı. Bu muazzam masrafın inanılmaz turizm geliriyle örtülüp hesabın müspet haneye geçmesi, masraf dedikodularını söndürdü. Oysa çağdaşı İran Şahı, İran monarşisinin 2500. yıldönümü masrafları yüzünden sadece ülkesinin değil, dünyanın tenkidine uğradı. Kilise bile bunu israf diye tenkit etmişti. Britanya hanedanı ve Kraliçe, Türkiye için her zaman hayırhah sözler etmiştir. Charles’ın Türkiye’ye karşı sempatisi olduğu malumdur. Herhalde Charles’ın hükümranlık dönemi içerisinde İngiliz hükümetinin yetkilerinin dışında kalan saltanatın kendi alanında iyi ilişkiler beklemek gerekir."

türkiye

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ingiltere, ilber ortaylı, kraliçe 2. elizabeth, prens charles