https://sputniknews.com.tr/20220918/operadaki-hayalete-35-yil-sonra-veda--1061335132.html

Operadaki Hayalet'e 35 yıl sonra veda

Operadaki Hayalet'e 35 yıl sonra veda

Broadway’in en uzun soluklu müzikali, pandemi sebebiyle kapanmaların etkisinden kurtulamayarak, 35 yıl sonra şubat ayında son kez sergilenecek. 18.09.2022, Sputnik Türkiye

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pandemi

broadway

yaşam

müzikal

operadaki hayalet

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ABD’de müzikal sahneleyen tiyatroların merkezi olan New York’taki Broadway caddesinde pandeminin etkileri sürüyor. Broadway’daki en uzun soluklu müzikal olan ve 35 yıldır sahnelenen 'Operadaki Hayalet'in de gelecek yıl sona ermesine karar verildi. Milliyet gazetesinin aktardığına göre 1988’den beri Broadway’in vazgeçilmezleri arasında olan müzikalin son performansı 18 Şubat’ta 13 bin 925. kez sahnelenmesiyhle gerçekleşecek. Pandemi sonrasında sahneler yeniden açılmasına rağmen, New York’a gelen turist sayısının pandemi öncesi seviyelere çıkmaması nedeniyle eski gişe gelirlerine ulaşılamadı. İlk kez 1986’da Londra’da gösterilen ve bugüne kadar 183 şehirde 145 milyon kişi tarafından seyredilen 'Operadaki Hayalet', 17 dilde 70 bin kez sahnelendi. Müzikal sadece Broadway’deki Majestic tiyatrosunda 13 bin 500’den fazla sahnelenmeyle 19 milyon kişi tarafından izlendi. 'Operadaki Hayalet' sona erince, en uzun soluklu gösteri tacını, ilk kez 1996’da sahnelenen 'Chicago' müzikaline devredecek.

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pandemi, broadway, müzikal, operadaki hayalet