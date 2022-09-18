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MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde çifte operasyon
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde çifte operasyon
MİT, 'PKK/YPG'nin Fırat bölgesi sorumlusu Rojhat Karakoçan' kod adlı Mehmet Gürbüz'ü Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T10:52+0300
2022-09-18T10:52+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'PKK/YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu Rojhat Karakoçan' kod adlı Mehmet Gürbüz'ü Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in saha ajanlarından alınan bilgiler çerçevesinde, 16 Eylül'de Gürbüz'e yönelik operasyon düzenlendi. Gürbüz ve koruması, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlenen SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Örgütün üst düzey sorumlularına yönelik operasyonların ardından misilleme ihtimaline karşı örgüt üyeleri takibe alındı. Ayn İsa'daki depolarda Grad füzelerinin çıkartıldığı bilgisi üzerine mühimmat yüklü kamyonetle seyir halinde olan örgüt mensuplarına yönelik aynı gün ikinci kez SİHA operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapacak üç kişi etkisiz hale getirildi, iki Grad füzesi ve muhtelif mühimmat imha edildi. Hakkında 2018'de kırmızı bülten çıkartılan Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren ve bu eylemleri yöneten kişiydi.
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pkk, ypg, suriye, mit, operasyon
pkk, ypg, suriye, mit, operasyon

MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde çifte operasyon

10:52 18.09.2022
© AAMİT operasyonu
MİT operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© AA
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MİT, 'PKK/YPG'nin Fırat bölgesi sorumlusu Rojhat Karakoçan' kod adlı Mehmet Gürbüz'ü Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'PKK/YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu Rojhat Karakoçan' kod adlı Mehmet Gürbüz'ü Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in saha ajanlarından alınan bilgiler çerçevesinde, 16 Eylül'de Gürbüz'e yönelik operasyon düzenlendi. Gürbüz ve koruması, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlenen SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
Örgütün üst düzey sorumlularına yönelik operasyonların ardından misilleme ihtimaline karşı örgüt üyeleri takibe alındı. Ayn İsa'daki depolarda Grad füzelerinin çıkartıldığı bilgisi üzerine mühimmat yüklü kamyonetle seyir halinde olan örgüt mensuplarına yönelik aynı gün ikinci kez SİHA operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapacak üç kişi etkisiz hale getirildi, iki Grad füzesi ve muhtelif mühimmat imha edildi.
Hakkında 2018'de kırmızı bülten çıkartılan Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren ve bu eylemleri yöneten kişiydi.
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