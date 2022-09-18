https://sputniknews.com.tr/20220918/kremlin-abd-kiskirtici-eylemlerin-kaynagi-1061340419.html

Kremlin: ABD kışkırtıcı eylemlerin kaynağı

Kremlin: ABD kışkırtıcı eylemlerin kaynağı

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin kışkırtıcı eylemlerin kaynağı olduğunu, Rusya ve Çin'in bu yöndeki değerlendirmelerinin örtüştüğünü belirtti. 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T12:49+0300

2022-09-18T12:49+0300

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dünya

çin

rusya

abd

dmitriy peskov

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde ABD'nin kışkırtıcı eylemlerin kaynağı olduğunu, Rusya ve Çin'in bu yöndeki değerlendirmelerinin örtüştüğünü söyledi. Peskov, “(Çin ile aramızda) Kaynağı Amerika Birleşik Devletleri olan çeşitli kışkırtıcı eylemler, bu tür istikrarsızlaştırıcı davranışların kabul edilemezliği ile ilgili mutlak benzerlik söz konusu” diye konuştu. ‘Diğer ülkelerden farklı olarak Rusya ve Çin dünyayı yönetme iddiasında değiller’ Rusya ve Çin’in arasındaki ikili ilişkilere de değinen Peskov, “Rusya ve Çin, ikili ilişkilerini uygulamaya geçirirken hiçbir şekilde tüm dünyayı yönetme iddiasında değiller. Aslında diğer ülkelerin böyle bir eğilimde olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220915/putin-ve-si-rusyanin-ukraynadaki-harekat-baslatmasindan-beri-ilk-defa-bir-araya-geldi---1061222652.html

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