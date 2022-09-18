https://sputniknews.com.tr/20220918/kralice-icin-ingiltereye-13-milyon-dal-cicek-gitti-700-bin-daha-hazirlaniyor-1061346265.html

Kraliçe için İngiltere'ye 1.3 milyon dal çiçek gitti, 700 bin daha hazırlanıyor

Kraliçe için İngiltere'ye 1.3 milyon dal çiçek gitti, 700 bin daha hazırlanıyor

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümü sonrasında düzenlenen yas ve cenaze töreni süreci için, İngiltere'ye 8 günde 1 milyon 310 bin dal... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T16:29+0300

2022-09-18T16:29+0300

2022-09-18T16:50+0300

kraliçe 2. elizabeth

yaşam

çiçek

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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim bölgesi Antalya ve Isparta'dan, İngiltere'de düzenlenen yas ve cenaze merasimi programlarında kullanılmak üzere sevkiyat hızla devam ediyor. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümüyle birlikte, İngiltere'de çiçek sektöründen Antalya'daki kesme çiçekçilerden talepte yüzde 90'ı bulan artışlar yaşanmaya başladı.8 günde 1 milyon 310 bin dal9 Eylül'den itibaren 10 günlük yas ve cenaze törenleri ve 19 Eylül'deki defin programının ardından ay sonuna kadar hareketliliğin devam edeceği beklentisiyle, ilk etapta 1.5 milyon dal planlanan sevkiyat ise 2 milyon dala çıkartıldı. 9- 16 Eylül arasındaki 8 günde ise uçak kargolarla gönderilen çiçek miktarı 1 milyon 310 bin dala ulaştı. Şu ana kadar 3.5 milyon TL gelire ulaşan sektör, ay sonuna kadar 2 milyon dala rahatlıkla ulaşılıp 5 milyon TL'yi aşkın gelir bekliyor.Geceleri bile çiçek toplanıyorİlk etapta mesai saatlerini 2'şer saat, çalışan sayısını da yüzde 50 artıran sektör, talebin artmasıyla birlikte Isparta'daki seralarda çiçek toplama işlemlerini gece saatlerine kadar uzattı ve vardiya sistemine geçti. 5 milyon TL'nin üstünde gelirKraliçenin cenaze töreninin 19 Eylül'de yapılacağını belirten Çelebi, cenaze merasimi ve devamındaki hareketliliğin de ay sonuna kadar devam edeceğini, toplam ihraç edilen çiçek miktarının 2 milyon dalı rahatlıkla bulacağını düşündüklerini açıkladı.Şu ana kadar ihracı gerçekleştirilen 1.3 milyon dal kesme çiçekten 160 bin sterlin yani 3.5 milyon TL gelir elde edildiğini belirten Çelebi, ay sonuna kadarki sevkiyatla birlikte toplamda gelirin 240 bin sterlin, yani 5 milyon TL'nin üstüne çıkacağını ifade etti.Seralardan toplanan çiçeklerin depodaki işlemlerini anlatan Çelebi, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220911/kralice-elizabethin-cenazesi-icin-turkiyeden-15-milyon-dal-karanfil-gonderilecek-1061063559.html

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kraliçe 2. elizabeth, çiçek