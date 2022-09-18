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Kraliçe için İngiltere'ye 1.3 milyon dal çiçek gitti, 700 bin daha hazırlanıyor
Kraliçe için İngiltere'ye 1.3 milyon dal çiçek gitti, 700 bin daha hazırlanıyor
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümü sonrasında düzenlenen yas ve cenaze töreni süreci için, İngiltere'ye 8 günde 1 milyon 310 bin dal... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T16:29+0300
2022-09-18T16:50+0300
kraliçe 2. elizabeth
yaşam
çiçek
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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim bölgesi Antalya ve Isparta'dan, İngiltere'de düzenlenen yas ve cenaze merasimi programlarında kullanılmak üzere sevkiyat hızla devam ediyor. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümüyle birlikte, İngiltere'de çiçek sektöründen Antalya'daki kesme çiçekçilerden talepte yüzde 90'ı bulan artışlar yaşanmaya başladı.8 günde 1 milyon 310 bin dal9 Eylül'den itibaren 10 günlük yas ve cenaze törenleri ve 19 Eylül'deki defin programının ardından ay sonuna kadar hareketliliğin devam edeceği beklentisiyle, ilk etapta 1.5 milyon dal planlanan sevkiyat ise 2 milyon dala çıkartıldı. 9- 16 Eylül arasındaki 8 günde ise uçak kargolarla gönderilen çiçek miktarı 1 milyon 310 bin dala ulaştı. Şu ana kadar 3.5 milyon TL gelire ulaşan sektör, ay sonuna kadar 2 milyon dala rahatlıkla ulaşılıp 5 milyon TL'yi aşkın gelir bekliyor.Geceleri bile çiçek toplanıyorİlk etapta mesai saatlerini 2'şer saat, çalışan sayısını da yüzde 50 artıran sektör, talebin artmasıyla birlikte Isparta'daki seralarda çiçek toplama işlemlerini gece saatlerine kadar uzattı ve vardiya sistemine geçti. 5 milyon TL'nin üstünde gelirKraliçenin cenaze töreninin 19 Eylül'de yapılacağını belirten Çelebi, cenaze merasimi ve devamındaki hareketliliğin de ay sonuna kadar devam edeceğini, toplam ihraç edilen çiçek miktarının 2 milyon dalı rahatlıkla bulacağını düşündüklerini açıkladı.Şu ana kadar ihracı gerçekleştirilen 1.3 milyon dal kesme çiçekten 160 bin sterlin yani 3.5 milyon TL gelir elde edildiğini belirten Çelebi, ay sonuna kadarki sevkiyatla birlikte toplamda gelirin 240 bin sterlin, yani 5 milyon TL'nin üstüne çıkacağını ifade etti.Seralardan toplanan çiçeklerin depodaki işlemlerini anlatan Çelebi, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220911/kralice-elizabethin-cenazesi-icin-turkiyeden-15-milyon-dal-karanfil-gonderilecek-1061063559.html
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kraliçe 2. elizabeth, çiçek
kraliçe 2. elizabeth, çiçek

Kraliçe için İngiltere'ye 1.3 milyon dal çiçek gitti, 700 bin daha hazırlanıyor

16:29 18.09.2022 (güncellendi: 16:50 18.09.2022)
© DHAIsparta'da kraliçe için çiçekler
Isparta'da kraliçe için çiçekler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© DHA
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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümü sonrasında düzenlenen yas ve cenaze töreni süreci için, İngiltere'ye 8 günde 1 milyon 310 bin dal karanfil ihracatı gerçekleşti. Yoğun mesaiye devam eden sektör, ay sonuna kadar 2 milyonu rahatlıkla bulacağını düşünüyor.
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim bölgesi Antalya ve Isparta'dan, İngiltere'de düzenlenen yas ve cenaze merasimi programlarında kullanılmak üzere sevkiyat hızla devam ediyor. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümüyle birlikte, İngiltere'de çiçek sektöründen Antalya'daki kesme çiçekçilerden talepte yüzde 90'ı bulan artışlar yaşanmaya başladı.

8 günde 1 milyon 310 bin dal

9 Eylül'den itibaren 10 günlük yas ve cenaze törenleri ve 19 Eylül'deki defin programının ardından ay sonuna kadar hareketliliğin devam edeceği beklentisiyle, ilk etapta 1.5 milyon dal planlanan sevkiyat ise 2 milyon dala çıkartıldı. 9- 16 Eylül arasındaki 8 günde ise uçak kargolarla gönderilen çiçek miktarı 1 milyon 310 bin dala ulaştı. Şu ana kadar 3.5 milyon TL gelire ulaşan sektör, ay sonuna kadar 2 milyon dala rahatlıkla ulaşılıp 5 milyon TL'yi aşkın gelir bekliyor.

Geceleri bile çiçek toplanıyor

İlk etapta mesai saatlerini 2'şer saat, çalışan sayısını da yüzde 50 artıran sektör, talebin artmasıyla birlikte Isparta'daki seralarda çiçek toplama işlemlerini gece saatlerine kadar uzattı ve vardiya sistemine geçti.
© DHAKesme çiçek ihracatında İngiltere pazarını ilk sıraya alan firmalar, yoğun talebe karşın Isparta'daki üretim sezonunun son dönemi olması nedeniyle ürün arzında sorun yaşıyor.
Kesme çiçek ihracatında İngiltere pazarını ilk sıraya alan firmalar, yoğun talebe karşın Isparta'daki üretim sezonunun son dönemi olması nedeniyle ürün arzında sorun yaşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
Kesme çiçek ihracatında İngiltere pazarını ilk sıraya alan firmalar, yoğun talebe karşın Isparta'daki üretim sezonunun son dönemi olması nedeniyle ürün arzında sorun yaşıyor.
© DHA

5 milyon TL'nin üstünde gelir

Kraliçenin cenaze töreninin 19 Eylül'de yapılacağını belirten Çelebi, cenaze merasimi ve devamındaki hareketliliğin de ay sonuna kadar devam edeceğini, toplam ihraç edilen çiçek miktarının 2 milyon dalı rahatlıkla bulacağını düşündüklerini açıkladı.
Şu ana kadar ihracı gerçekleştirilen 1.3 milyon dal kesme çiçekten 160 bin sterlin yani 3.5 milyon TL gelir elde edildiğini belirten Çelebi, ay sonuna kadarki sevkiyatla birlikte toplamda gelirin 240 bin sterlin, yani 5 milyon TL'nin üstüne çıkacağını ifade etti.
Seralardan toplanan çiçeklerin depodaki işlemlerini anlatan Çelebi, şunları söyledi:
“Önce kalite kontrolden geçiyor ve müşteri taleplerine göre tek renk veya renkli, 7'li, 9'lu, 11'li gibi sayılarla demetler haline getiriliyor. Paketleme işlemlerinin ardından Antalya Havalimanı'ndan kargo uçakla İngiltere'ye gönderiliyor. Çiçeklerin tomurcuk halinde olmasının nedeni ise 14 günlük garanti süresi var ve ömürleri daha uzun oluyor. Bu ay sonuna kadar yoğun tempo sürecek. Ülkemiz ve Antalya için İngiltere'ye kesme çiçek ihracatında ulaştığımız rakamlar bizleri mutlu ediyor."
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
DÜNYA
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 1.5 milyon dal karanfil gönderilecek
11 Eylül, 11:22
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