https://sputniknews.com.tr/20220918/kirgizistan-tacikistan-sinirindaki-catismada-olu-sayisi-36ya-cikti-1061336647.html
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı
Kırgızistan-Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığı... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T11:09+0300
2022-09-18T11:09+0300
2022-09-18T11:09+0300
dünya
kırgızistan
tacikistan
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/12/1061336705_8:0:634:352_1920x0_80_0_0_3ee55e539abc71056dbe95befe41a52c.jpg
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de yerel saatle 10.00 itibarıyla sağlık kurumlarına 12 kişinin cesedinin getirilmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığı belirtildi. Öte yandan, Tacikistan makamları sınırdaki çatışmada yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Tacikistan'ın yerel basınında çıkan haberlerde, sınırdaki çatışmada 39 kişinin öldüğü iddia edildi. İki ülkenin 16 Eylül saat 16.00 itibarıyla ateşkes ilan etmesinin ardından Kırgızistan tarafında aralarında askerilerin de bulunduğu 24 kişinin cansız bedeninin ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere getirildiği belirtilmişti. Kırgız-Tacik sınırında, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışma 10 saat sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220917/kirgizistan-tacikistan-sinirindaki-catismalarda-yarali-sayisi-143e-yukseldi-1061327403.html
kırgızistan
tacikistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/12/1061336705_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_269ef4ab01e0b4d64895a310dbdff8fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırgızistan, tacikistan, sınır
kırgızistan, tacikistan, sınır
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı
Abone ol
Kırgızistan-Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığı açıklandı.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de yerel saatle 10.00 itibarıyla sağlık kurumlarına 12 kişinin cesedinin getirilmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığı belirtildi.
Öte yandan, Tacikistan makamları sınırdaki çatışmada yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Tacikistan'ın yerel basınında çıkan haberlerde, sınırdaki çatışmada 39 kişinin öldüğü iddia edildi.
İki ülkenin 16 Eylül saat 16.00 itibarıyla ateşkes ilan etmesinin ardından Kırgızistan tarafında aralarında askerilerin de bulunduğu 24 kişinin cansız bedeninin ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere getirildiği belirtilmişti.
Kırgız-Tacik sınırında, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışma 10 saat sürmüştü.