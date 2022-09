Kendisine alışamayan koyunlar için babası gibi giyinip şiveli konuşuyor

“Normalde sosyal bir insanımdır. Gezmeyi dolaşmayı seven bir insanım ama babamın ağırlaşan iş şartlarından dolayı kendisi de çiftçi olduğu için iş yükü bayağı ağırlaşmıştı. Koyunlarla çok fazla ilgilenemiyordu. Hani ben de dedim acaba ne yapabiliriz diye? Babamın yükünü nasıl hafifletebiliriz diye düşündüm. Babamın kılığına girmeye karar verdim. Bunu ilk gün denedim baktım koyunların hoşuna gitmeye başladı. Babam kılığında onlarla diyalog kurmam, konuşmam hoşlarına gitti. Sonra ben bunu ilerletmeye karar verdim. Her gün onlarla diyalog kurdum, konuşmaya başladım haliyle hoşlarına gidince ben de bu süreci devam ettirdim. Daha sonra baktım ilgi artıyor, hani komşularımız falan da 'Omar Reis' kılığına girdiğimi seviyorlar. Ben de bunu neden sosyal medyaya taşımayayım dedim. Sosyal medyaya taşıma kararı verdim. Sosyal medyada babamın birkaç tane diyaloğunu canlandırdım. Bu diyaloglar da tutulunca ben 'Omar Reis' olmaya karar verdim. Çevremdeki birçok insandan da güzel yorumlar aldım. Bu şekilde devam ettirmeye karar verdim. Daha sonra baktım bu ilgi alaka koyunların hoşuna gidiyor, onlara isim takmaya başladım. Onları kendi kızım oğlum gibi sevmeye başladım. Her biri ile ayrı ayrı diyaloglar kurup, aralarına türkü söyleyerek girdim.”