https://sputniknews.com.tr/20220918/kendisine-alisamayan-koyunlar-icin-babasi-gibi-giyinip-siveli-konusuyor-hoslarina-gitti-1061341815.html

Kendisine alışamayan koyunlar için babası gibi giyinip şiveli konuşuyor

Kendisine alışamayan koyunlar için babası gibi giyinip şiveli konuşuyor

Aksaray’da sosyal hayatını bırakıp çiftçilik yapan babasının yaz aylarında artan iş yükü nedeniyle koyunlara bakmak zorunda kalan Miyase Okumuş, koyunların... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T14:02+0300

2022-09-18T14:02+0300

2022-09-18T14:17+0300

koyun

yaşam

çoban

aksaray

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Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Ömer Adak () yaz aylarında artan iş yükü ile yetiştiriciliğini yaptığı küçükbaş hayvanlardan uzaklaşmak zorunda kalınca hem tarladaki işleri hem de ağıldaki işleri yapacak birini aramaya başladı. Kentte işçi bulamayınca çareyi, 26 yaşındaki kızı Miyase Okumuş’tan yardım istemekte bulan Ömer Adak kızını beldeye davet etti. Babasının artan iş yükünü hafifletmek için kolları sıvayan genç kız kendisine bir türlü alıştıramadığı koyunlara adeta bir şaşırtmaca yaptı.Sürekli huysuzlaşan koyunlara kendisini alıştırmak için babası gibi siyah kıyafet ve şapka giyen genç kız, koyunları bu sayede kendisine alıştırmayı başardı. Kendisine ‘Omar Reis’ lakabını veren Miyase, isimler verdiği koyunlarla ilginç diyaloglar kurarak türküler söylüyor. Koyunlarla oyun bile oynayan Miyase, babasının şivesini de kullanarak kısa sürede belde halkı tarafından da sevilen kişi oldu. Miyase koyunlarla olan diyaloglarını kısa hikaye ve videolar şeklinde sosyal medyaya yüklemeye başladı.‘Koyunların hoşuna gitti’Miyase Okumuş, koyunlarla tanışma sürecini ve onları kendi evladı gibi gördüğünü anlattı:‘Miyase kimini damat, kimini gelin etti’Kızı Miyase’den yardım istediğini ve kızının koyunlarla diyaloğunu anlatan Ömer Adak ise, “Çocukluğumuzdan beri bu koyunculuk işi ile uğraşırız. Bazen genelleme işlerimiz de olur. Çiftçilik gibi tarla tapan işleri olduğu zaman gideriz. Koyunlar evde olduğunda bakıcısı olmadığı için Miyase’ye emanet etmeye kalktım. O da süslü püslü çarşıda pazarda gezen bir kız olduğu için olaya ilk önce pek sıcak bakmadı. Sonra mecbur kalınca benim kılığıma girip davarlarla uğraşmaya devam etmesini istedim. Benim kılığımda giriyor, koyunlar kendisine ilk etapta kaçsalar bile sonra benim kılığımda girince alışmaya başladılar. Böyle bu şekilde devam ettirdik. Benim olmadığım zamanlarda Miyase giriyor ilgileniyor, seviyor koyunlar ona alıştı. Koyunlar ilk etapta huysuzdu, ilk etapta Miyase’den biraz huysuzlaştılar. Ama Miyase içlerine girip kendisini sevdirmeye başladı. Kimini damat etti, kimini gelin etti. Kimine altın taktı, kimine yemeni bağladı. Bu konuda iyi anlaştılar sonra Miyase de alışmaya başladı. O yönden içim rahat” diye konuştu.

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