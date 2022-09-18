https://sputniknews.com.tr/20220918/itfaiye-yangin-var-diye-gitti-yagli-ekmek-yaptiklari-anlasildi-1061337393.html
İtfaiye yangın var diye gitti, yağlı ekmek yaptıkları anlaşıldı
İtfaiye yangın var diye gitti, yağlı ekmek yaptıkları anlaşıldı
İstanbul Sultangazi'de sacda ekmek yapan kadınların neden olduğu duman çevredekiler tarafından yangın zannedilince ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Yangın... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T11:45+0300
2022-09-18T11:45+0300
2022-09-18T11:49+0300
itfaiyeci
asılsız ihbar
türkiye
yangın
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Sultangazi İtfaiye Merkezi’ne bir binada yangın çıktığına yönelik gelen ihbar üzerine ekipler hızla verilen adrese gittiler. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir yangın göremeyince sokağı baştan sona tarayan ekipler, bir süre sonra sac üzerinde yağlı ekmek pişiren kadınlar ile karşılaştılar. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından kadınlar itfaiye görevlilerine yağlı ekmek ikramında bulundular.'Duman bile çıkmıyor'Karşısında basın mensuplarını görünce "Meşhur olduk" diyen Ayşe Kaya, "Komşular ile ekmek yapmak istedik ve dedik ki iki tane saca atalım ve her biri birer tane yesinler sevaptır. İtfaiyeyi kim çağırmış bilmiyorum. Ateş bile yok, zaten sadece bir tahta parçası yaktık. Demek ki rahatsız olan birisi ihbar etmiş. Duman bile çıkmıyor, zaten yüksek ateşte bu ekmek olmuyor" dedi.Yapılan ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken, olay anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde ekmek pişiren bir kadının olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yağlı ekmek ikram ettiği ve ardından polis memurunun şaşkınlığı sonucu gülümseyerek fotoğraf çektiği görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220731/icisleri-bakanligi-59-milyon-acil-cagrinin-40-milyonu-asilsiz-cikti-1059334796.html
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itfaiyeci, asılsız ihbar, yangın
itfaiyeci, asılsız ihbar, yangın
İtfaiye yangın var diye gitti, yağlı ekmek yaptıkları anlaşıldı
11:45 18.09.2022 (güncellendi: 11:49 18.09.2022) Abone ol
İstanbul Sultangazi'de sacda ekmek yapan kadınların neden olduğu duman çevredekiler tarafından yangın zannedilince ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Yangın ihbarı üzerine adrese giden ekipler, yağlı ekmek ikramı ile geri döndüler.
Sultangazi İtfaiye Merkezi’ne bir binada yangın çıktığına yönelik gelen ihbar üzerine ekipler hızla verilen adrese gittiler. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir yangın göremeyince sokağı baştan sona tarayan ekipler, bir süre sonra sac üzerinde yağlı ekmek pişiren kadınlar ile karşılaştılar.
İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından kadınlar itfaiye görevlilerine yağlı ekmek ikramında bulundular.
'Duman bile çıkmıyor'
Karşısında basın mensuplarını görünce "Meşhur olduk" diyen Ayşe Kaya, "Komşular ile ekmek yapmak istedik ve dedik ki iki tane saca atalım ve her biri birer tane yesinler sevaptır. İtfaiyeyi kim çağırmış bilmiyorum. Ateş bile yok, zaten sadece bir tahta parçası yaktık. Demek ki rahatsız olan birisi ihbar etmiş. Duman bile çıkmıyor, zaten yüksek ateşte bu ekmek olmuyor" dedi.
Yapılan ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken, olay anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde ekmek pişiren bir kadının olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yağlı ekmek ikram ettiği ve ardından polis memurunun şaşkınlığı sonucu gülümseyerek fotoğraf çektiği görülüyor.