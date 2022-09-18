https://sputniknews.com.tr/20220918/igdirda-supheli-paket-panik-yaratti-1061332310.html

Iğdır'da şüpheli paket panik yarattı

Iğdır'da şüpheli paket panik yarattı

Iğdır'da cadde üzerine bırakılan bir kutu paniğe neden oldu, kısa süre içinde olay yerine gelen bomba uzmanı ekipleri yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T02:04+0300

2022-09-18T02:04+0300

2022-09-18T02:04+0300

türkiye

iğdır

şüpheli paket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/12/1061332164_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c00be61097bdf0335b03a603061cba0a.jpg

Olay, Iğdır merkez Bağlar mahallesi Kafkas caddesi üzerinde meydana geldi. Bir binanın dış duvarının yanında vatandaşlar boş bir kutu tespit etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba uzmanı ekipler yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Geniş çaplı araştırma yapan ekipler kutunun boş olduğunu tespit etti. Ekipler, kapatılan yolu yaya ve araç trafiğine yeniden açtı.

türkiye

iğdır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iğdır, şüpheli paket