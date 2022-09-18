https://sputniknews.com.tr/20220918/igdirda-supheli-paket-panik-yaratti-1061332310.html
Iğdır'da şüpheli paket panik yarattı
Iğdır'da şüpheli paket panik yarattı
Iğdır'da cadde üzerine bırakılan bir kutu paniğe neden oldu, kısa süre içinde olay yerine gelen bomba uzmanı ekipleri yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T02:04+0300
2022-09-18T02:04+0300
2022-09-18T02:04+0300
türkiye
iğdır
şüpheli paket
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Olay, Iğdır merkez Bağlar mahallesi Kafkas caddesi üzerinde meydana geldi. Bir binanın dış duvarının yanında vatandaşlar boş bir kutu tespit etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba uzmanı ekipler yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Geniş çaplı araştırma yapan ekipler kutunun boş olduğunu tespit etti. Ekipler, kapatılan yolu yaya ve araç trafiğine yeniden açtı.
türkiye
iğdır
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iğdır, şüpheli paket
Iğdır'da şüpheli paket panik yarattı
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Iğdır'da cadde üzerine bırakılan bir kutu paniğe neden oldu, kısa süre içinde olay yerine gelen bomba uzmanı ekipleri yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.
Olay, Iğdır merkez Bağlar mahallesi Kafkas caddesi üzerinde meydana geldi. Bir binanın dış duvarının yanında vatandaşlar boş bir kutu tespit etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Olay yerine gelen bomba uzmanı ekipler yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Geniş çaplı araştırma yapan ekipler kutunun boş olduğunu tespit etti.
Ekipler, kapatılan yolu yaya ve araç trafiğine yeniden açtı.