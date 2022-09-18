Diyarbakır'da kadınlar temiz ve yaşanabilir bir dünya için pedal çevirdi
Diyarbakır’da düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda kadınlar yaşanılabilir bir dünya için pedal çevirdi. Renkli görüntülere sahne olan ve yoğun ilgi gören bisiklet turunda kadınlar, taleplerini dile getirdi.
Kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013 yılında İzmir’de başlatılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun bu yıl 10.’su düzenlendi. Bisiklet turu 30 ülke, 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşti.
Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde düzenlenen bisiklet turu, yaşanabilir bir dünya için bisikletin önemine dikkat çekiliyor. Şık kıyafetlerini giyip bisikletlerini süsleyerek tur düzenleyen kadınlar, temiz ve yaşanılabilir bir dünya için farkındalık yaratmak istiyor.
Dünyanın birçok kentinde olduğu gibi Diyarbakır’da da bu yıl 2.’si düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, renkli görüntülerle gerçekleşti.
© Sputnik / Sertac KayarTur öncesi açıklama yapan etkinlik koordinatörü Çilem Aydın, “Turumuz bu yıl yaklaşık 200 şehirde, yaklaşık 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir” dedi.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Tur öncesi açıklama yapan etkinlik koordinatörü Çilem Aydın, “Turumuz bu yıl yaklaşık 200 şehirde, yaklaşık 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir” dedi.
© Sputnik / Sertac Kayar“Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var bizim” diyen Aydın, taleplerini şöyle sıraladı: 1- Biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz.
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© Sputnik / Sertac Kayar
“Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var bizim” diyen Aydın, taleplerini şöyle sıraladı: 1- Biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz.
© Sputnik / Sertac Kayar2- Geçmişte “İklim değişikliği” diyorduk, şimdi artık “İklim Krizi” diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık yaşıyoruz. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. Biz “İklim Krizi” ne karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz. 3- Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz.
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© Sputnik / Sertac Kayar
2- Geçmişte “İklim değişikliği” diyorduk, şimdi artık “İklim Krizi” diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık yaşıyoruz. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. Biz “İklim Krizi” ne karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz. 3- Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz.
© Sputnik / Sertac Kayar4- Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. 5- Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. 6- Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Son yıllarda Türkiye’de trafik kazalarında kaybettiğimiz canlar artıyor ve biz çok üzgünüz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.
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© Sputnik / Sertac Kayar
4- Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. 5- Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. 6- Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Son yıllarda Türkiye’de trafik kazalarında kaybettiğimiz canlar artıyor ve biz çok üzgünüz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.
© Sputnik / Sertac Kayar7- Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak ‘otomobilsiz pazar’ ilan edilmesini istiyoruz.
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© Sputnik / Sertac Kayar
7- Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak ‘otomobilsiz pazar’ ilan edilmesini istiyoruz.
© Sputnik / Sertac KayarAçıklamanın ardından kadınlar kentin işlek noktalarından geçerek yaklaşık 2.5 saat bisiklet sürdü. Kadınlara çevredeki vatandaşlar alkışlarla, araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Bisiklet turu tarihi Sur İlçesi’ndeki Keçi Burcu’nda erbane eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Açıklamanın ardından kadınlar kentin işlek noktalarından geçerek yaklaşık 2.5 saat bisiklet sürdü. Kadınlara çevredeki vatandaşlar alkışlarla, araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Bisiklet turu tarihi Sur İlçesi’ndeki Keçi Burcu’nda erbane eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.