Diyarbakır'da kadınlar temiz ve yaşanabilir bir dünya için pedal çevirdi

© Sputnik / Sertac Kayar 2- Geçmişte “İklim değişikliği” diyorduk, şimdi artık “İklim Krizi” diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık yaşıyoruz. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. Biz “İklim Krizi” ne karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz. 3- Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz.