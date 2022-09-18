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https://sputniknews.com.tr/20220918/bir-haftada-3-bin-yilbasindan-bu-yana-81-bin-sinir-disi-1061341502.html
Bir haftada 3 bin, yılbaşından bu yana 81 bin sınır dışı
Bir haftada 3 bin, yılbaşından bu yana 81 bin sınır dışı
Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 3 bin 5 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T13:57+0300
2022-09-18T14:00+0300
türkiye
göçmen
sınır dışı
göç idaresi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 9-15 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu. "Türkiye göçü yönetiyor" etiketiyle yapılan videolu paylaşıma göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 5 bin 216 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 214 bin 534 oldu. Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 5 bin 256 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 1870'inin Afganistan uyruklu, 271'inin Pakistan uyruklu ve 3 bin 115'inin diğer uyruklardan olduğu belirtildi. Sadece 9-15 Eylül tarihleri arasında, 1238'i Afganistan, 514'ü Pakistan ve 1253'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Böylece 2022 yılı içeresinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 81 bin 721'e ulaştı. Ayrıca geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısının 15 bin 755 olduğu bildirildi. Bunların da 3 bin 93'ünün Afganistan uyruklu, 4 bin 995'inin Pakistan uyruklu, 7 bin 667'sinin de diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.
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göçmen, sınır dışı, göç idaresi
göçmen, sınır dışı, göç idaresi

Bir haftada 3 bin, yılbaşından bu yana 81 bin sınır dışı

13:57 18.09.2022 (güncellendi: 14:00 18.09.2022)
© İHA / İPEK YAVAŞDüzensiz göçmen
Düzensiz göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© İHA / İPEK YAVAŞ
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Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 3 bin 5 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 81 bin 721'e ulaştı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 9-15 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.
"Türkiye göçü yönetiyor" etiketiyle yapılan videolu paylaşıma göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 5 bin 216 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.
Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 214 bin 534 oldu.
Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 5 bin 256 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 1870'inin Afganistan uyruklu, 271'inin Pakistan uyruklu ve 3 bin 115'inin diğer uyruklardan olduğu belirtildi.
Sadece 9-15 Eylül tarihleri arasında, 1238'i Afganistan, 514'ü Pakistan ve 1253'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Böylece 2022 yılı içeresinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 81 bin 721'e ulaştı.
Ayrıca geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısının 15 bin 755 olduğu bildirildi. Bunların da 3 bin 93'ünün Afganistan uyruklu, 4 bin 995'inin Pakistan uyruklu, 7 bin 667'sinin de diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.
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