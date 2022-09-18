https://sputniknews.com.tr/20220918/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistanda-1061331861.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'da

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'da

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet Ermenistan'daki temaslarına başladı. 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T01:35+0300

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dünya

ermenistan

abd

nancy pelosi

ziyaret

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Geçtiğimiz ağustos ayı başında Tayvan'ı ziyaret ederek Çin ve ABD arasında büyük bir krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların üzerine Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret etti. Pelosi'ye ziyareti esnasında ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticari İşler Komitesi Başkanı Frank Palone, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti. Almanya ziyaretinden sonra uçakla Erivan'a geçen Pelosi ve diğer kongre üyelerini havaalanında Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ve ABD'nin Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy karşıladı. Pelosi ve kongre üyelerinin Erivan ziyareti sırasında kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin resmi internet sitesinden yayınlanan bildiride Ermenistan'ın bağımsızlık ilanından sonra ülkeyi ziyaret eden en üst düzeydeki ABD'li politikacının Nancy Pelosi olduğuna işaret edildi. Pelosi daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin kurucu babaları diktatörlük yerine demokrasiyi seçti. Nesilden nesle bu seçimi koruduk. ABD'den Ukrayna'ya, Tayvan'dan Ermenistan'a kadar dünya demokrasi ve diktatörlük arasında bir seçimle karşı karşıya ve biz yine demokrasiyi seçmeliyiz" ifadelerini kullandı.Açıklanan programa göre Pelosi, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeler gerçekleştirecek.

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ermenistan, abd, nancy pelosi, ziyaret