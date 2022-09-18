https://sputniknews.com.tr/20220918/ab-macaristana-saglanan-fonlarin-bir-kisminin-kesilmesini-onerdi-1061343405.html
AB, Macaristan'a sağlanan fonların bir kısmının kesilmesini önerdi
AB, Macaristan'a sağlanan fonların bir kısmının kesilmesini önerdi
AB Komisyonu, hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal gerekçesiyle AB bütçesinden Macaristan'a sağlanan fonların yaklaşık 7.5 milyar euro'luk kısmının askıya alınması... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T14:42+0300
2022-09-18T14:42+0300
2022-09-18T14:43+0300
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AB Komisyonu'nun bütçe ve yönetiminden sorumlu üyesi Johannes Hahn, düzenlediği basın toplantısında, ilk kez başvurulan koşulluluk mekanizmasının AB'nin bütçesinin ve mali çıkarlarının korunmasını sağlamayı amaçladığını söyledi. Hahn, Komisyonun, AB Konseyine, Macaristan'ın hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik ihlallerine karşı önerdiği koruma önlemlerinin, AB'nin Uyum Politikası kapsamında üç operasyonel program için taahhütlerinin yüzde 65'inin askıya alınmasını içerdiğini belirtti. Bunun, söz konusu miktarın 7.5 milyar euro civarına karşılık geldiğini dile getiren Hahn, buna karşılık Macaristan'ın 17 reform önlemi taahhüt ettiğini söyledi. Hahn, Komisyonun 19 Kasım'a kadar durumu izleyeceğini ve Konseyi bilgilendireceğini kaydetti. Konseyin, söz konusu öneriyi kabul edip etmeyeceğine bir ay içinde karar vermesi gerekiyor. Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor. Hukukun Üstünlüğü 2021 raporunda Macaristan, yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalan tedbirler konusunda eleştirilmiş, ülkede medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edilmişti. AB Komisyonu, Macaristan'da özellikle yargı bağımsızlığı gibi demokratik standartların aşındığını belirterek, bu ülkelerin durumu düzeltmemesi halinde 'yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini' açıklamıştı.AB Komisyonu 27 Nisan'da AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattığını duyurmuştu.
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macaristan, ab, fon, yardım
macaristan, ab, fon, yardım
AB, Macaristan'a sağlanan fonların bir kısmının kesilmesini önerdi
14:42 18.09.2022 (güncellendi: 14:43 18.09.2022) Abone ol
AB Komisyonu, hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal gerekçesiyle AB bütçesinden Macaristan'a sağlanan fonların yaklaşık 7.5 milyar euro'luk kısmının askıya alınması çağrısında bulundu.
AB Komisyonu'nun bütçe ve yönetiminden sorumlu üyesi Johannes Hahn, düzenlediği basın toplantısında, ilk kez başvurulan koşulluluk mekanizmasının AB'nin bütçesinin ve mali çıkarlarının korunmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.
Hahn, Komisyonun, AB Konseyine, Macaristan'ın hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik ihlallerine karşı önerdiği koruma önlemlerinin, AB'nin Uyum Politikası kapsamında üç operasyonel program için taahhütlerinin yüzde 65'inin askıya alınmasını içerdiğini belirtti.
Bunun, söz konusu miktarın 7.5 milyar euro civarına karşılık geldiğini dile getiren Hahn, buna karşılık Macaristan'ın 17 reform önlemi taahhüt ettiğini söyledi.
Hahn, Komisyonun 19 Kasım'a kadar durumu izleyeceğini ve Konseyi bilgilendireceğini kaydetti.
Konseyin, söz konusu öneriyi kabul edip etmeyeceğine bir ay içinde karar vermesi gerekiyor.
Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor.
Hukukun Üstünlüğü 2021 raporunda Macaristan, yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalan tedbirler konusunda eleştirilmiş, ülkede medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edilmişti. AB Komisyonu, Macaristan'da özellikle yargı bağımsızlığı gibi demokratik standartların aşındığını belirterek, bu ülkelerin durumu düzeltmemesi halinde 'yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini' açıklamıştı.
AB Komisyonu 27 Nisan'da AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattığını duyurmuştu.