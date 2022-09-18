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29. Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödülleri sahiplerini buldu
29. Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 29.'su düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü Ela ile Hilmi ve Ali filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T05:20+0300
2022-09-18T05:20+0300
yaşam
türkiye
altın koza
film
sinema
ödül
ödül töreni
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29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni, birbirinden ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, törenin yapılacağı salona gelmesiyle başladı. Sunuculuğunu Meltem Cumbul ve Yetkin Dikinciler’in yaptığı gecede ödül törenleri öncesi Cahit Berkay sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın festivaller kenti olduğunu belirterek, “Adana’nın sinemaya katkısını bütün Türkiye’ye anlattık. Bu özelliğimizi her konuşmada söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Adana, sanatsever ve çok sanatçı yetiştiren bir kent” ifadelerini kullandı.Törene, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı.Konuşmaların ardından finalde yarışan filmlerin gösterimleriyle devam eden törende, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi. Tören, ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü.29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü Ela ile Hilmi ve Ali filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Çilingir Sofrası filmindeki performansıyla Ahmet Rıfat Şungar ile Barış Gönenen alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ise Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel aldı. Ela ile Hilmi ve Ali filmi geceye 7 ödül alarak geceye damga vurdu.Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:
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türkiye, altın koza, film, sinema, ödül, ödül töreni
türkiye, altın koza, film, sinema, ödül, ödül töreni

29. Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödülleri sahiplerini buldu

05:20 18.09.2022
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Bu yıl 29.'su düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü Ela ile Hilmi ve Ali filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Çilingir Sofrası filmindeki performansıyla Ahmet Rıfat Şungar ile Barış Gönenen alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ise Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel aldı.
29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Ödül töreni, birbirinden ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, törenin yapılacağı salona gelmesiyle başladı. Sunuculuğunu Meltem Cumbul ve Yetkin Dikinciler’in yaptığı gecede ödül törenleri öncesi Cahit Berkay sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.
Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın festivaller kenti olduğunu belirterek, “Adana’nın sinemaya katkısını bütün Türkiye’ye anlattık. Bu özelliğimizi her konuşmada söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Adana, sanatsever ve çok sanatçı yetiştiren bir kent” ifadelerini kullandı.
Törene, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı.
Konuşmaların ardından finalde yarışan filmlerin gösterimleriyle devam eden törende, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi. Tören, ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü.
29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü Ela ile Hilmi ve Ali filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Çilingir Sofrası filmindeki performansıyla Ahmet Rıfat Şungar ile Barış Gönenen alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ise Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel aldı. Ela ile Hilmi ve Ali filmi geceye 7 ödül alarak geceye damga vurdu.
Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:
En İyi Film: Ela ile Hilmi ve Ali (Ziya Demirel)
Jüri Özel Ödülü: Kabahat (Ümran Safter)
En İyi Yönetmen: Ziya Demirel (Ela ile Hilmi ve Ali)
Senaryo: Ziya Demirel ve Nazlı Elif Durlu (Ela ile Hilmi ve Ali)
En İyi Kadın Oyuncu: Ece Yüksel ve Aslıhan Gürbüz (Ela ile Hilmi ve Ali ve Bana Karanlığını Anlat)
En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)
Müzik: Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)
Görüntü Yönetmeni: Engin Özkaya (Çilingir Sofrası)
Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan (Ela ile Hilmi ve Ali)
Editing: Selda Taşkın, Henrique Cartaxo (Ela ile Hilmi ve Ali)
Yardımcı Kadın Oyuncu: Ece Demirtürk (Kabahat)
Yardımcı Erkek Oyuncu: Alihan Kaya (Mendirek)
Umut Veren Genç Kadın: Mina Demirtaş (Kabahat)
Umut Veren Genç Erkek: Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)
FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Cem Demirer (Mendirek)
SİYAD En İyi Film: Çilingir Sofrası
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