https://sputniknews.com.tr/20220918/29-altin-koza-film-festivalinin-buyuk-odulleri-sahiplerini-buldu-1061334567.html

29. Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödülleri sahiplerini buldu

29. Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 29.'su düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü Ela ile Hilmi ve Ali filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T05:20+0300

2022-09-18T05:20+0300

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yaşam

türkiye

altın koza

film

sinema

ödül

ödül töreni

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29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni, birbirinden ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, törenin yapılacağı salona gelmesiyle başladı. Sunuculuğunu Meltem Cumbul ve Yetkin Dikinciler’in yaptığı gecede ödül törenleri öncesi Cahit Berkay sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın festivaller kenti olduğunu belirterek, “Adana’nın sinemaya katkısını bütün Türkiye’ye anlattık. Bu özelliğimizi her konuşmada söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Adana, sanatsever ve çok sanatçı yetiştiren bir kent” ifadelerini kullandı.Törene, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı.Konuşmaların ardından finalde yarışan filmlerin gösterimleriyle devam eden törende, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi. Tören, ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü.29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü Ela ile Hilmi ve Ali filmi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Çilingir Sofrası filmindeki performansıyla Ahmet Rıfat Şungar ile Barış Gönenen alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ise Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel aldı. Ela ile Hilmi ve Ali filmi geceye 7 ödül alarak geceye damga vurdu.Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

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türkiye, altın koza, film, sinema, ödül, ödül töreni