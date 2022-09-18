Aizanoi'da ilk kez mermer güneş saati bulundu

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Yeni sezonda Aizanoi'da ilk kez mermer güneş saati bulunduğunu dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu sezon çay yatağında yaptığımız kazılarda bizi en çok heyecanlandıran, burada tespit ettiğimiz ve gün yüzüne çıkardığımız mermer güneş saati oldu. Bu güneş saati Roma dönemine ait ve Aizanoi'de bugüne kadar bulunan ilk güneş saati. Hemen hemen tam diyebileceğimiz güneş saatinin birkaç küçük parçası eksik. Onun haricinde üzerindeki yazılarıyla, şekilleriyle çok iyi korunmuş durumda. Mermerden yapılmış güneş saatinin yüksekliği 45 santimetre, genişliği ise 43 santimetre. Roma dönemine tarihlediğimiz güneş saati günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait."