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Aizanoi'da ilk kez mermer güneş saati bulundu
Aizanoi'da ilk kez mermer güneş saati bulundu
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki 'İkinci Efes' olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nden geçen Koca Çay'daki (Penkalas) kazıda mermer güneş saati... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
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фото, güneş saati, arizona, kütahya, kazı
фото, güneş saati, arizona, kütahya, kazı

Aizanoi'da ilk kez mermer güneş saati bulundu

14:25 18.09.2022
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki 'İkinci Efes' olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nden geçen Koca Çay'daki (Penkalas) kazıda mermer güneş saati tespit edilerek, gün ışığına çıkarıldı.
© AA

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılar, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Ağustos'tan beri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından sürdürülüyor. DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, AA muhabirine, geçen ay başlayan kazı çalışmalarının Kütahya Valiliğinin de desteğiyle 80 işçi, 20 teknik personel ve akademisyenlerle antik kentteki Koca Çay, agora (çarşı) ve tiyatroda sürdürüldüğünü söyledi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi&#x27;ne 2012&#x27;de dahil edilen, Anadolu&#x27;daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı&#x27;na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti&#x27;ndeki kazılar, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Ağustos&#x27;tan beri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından sürdürülüyor. DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, AA muhabirine, geçen ay başlayan kazı çalışmalarının Kütahya Valiliğinin de desteğiyle 80 işçi, 20 teknik personel ve akademisyenlerle antik kentteki Koca Çay, agora (çarşı) ve tiyatroda sürdürüldüğünü söyledi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılar, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Ağustos'tan beri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından sürdürülüyor. DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, AA muhabirine, geçen ay başlayan kazı çalışmalarının Kütahya Valiliğinin de desteğiyle 80 işçi, 20 teknik personel ve akademisyenlerle antik kentteki Koca Çay, agora (çarşı) ve tiyatroda sürdürüldüğünü söyledi.

© AA

Penkalas Projesi kapsamında ağırlıklı olarak Koca Çay yatağında kazı çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Coşkun, "Burada yaptığımız kazılar sonucunda köprüye ait çok sayıda yıkık vaziyette mimari blokla karşılaştık. Bunların büyük bir kısmı köprünün parapet/korkuluk taşlarından ibaret. Ancak köprünün bulunduğu alanda bu mimari kalıntılardan oluşan enkazın içerisinde bizi oldukça şaşırtan buluntularla da karşılaştık" dedi. Coşkun, çay yatağında geçen yıldan beri çeşitli boyutlarda heykellere ait mermer parçaları bulunduğunu belirtti.

Penkalas Projesi kapsamında ağırlıklı olarak Koca Çay yatağında kazı çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Coşkun, &quot;Burada yaptığımız kazılar sonucunda köprüye ait çok sayıda yıkık vaziyette mimari blokla karşılaştık. Bunların büyük bir kısmı köprünün parapet/korkuluk taşlarından ibaret. Ancak köprünün bulunduğu alanda bu mimari kalıntılardan oluşan enkazın içerisinde bizi oldukça şaşırtan buluntularla da karşılaştık&quot; dedi. Coşkun, çay yatağında geçen yıldan beri çeşitli boyutlarda heykellere ait mermer parçaları bulunduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Penkalas Projesi kapsamında ağırlıklı olarak Koca Çay yatağında kazı çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Coşkun, "Burada yaptığımız kazılar sonucunda köprüye ait çok sayıda yıkık vaziyette mimari blokla karşılaştık. Bunların büyük bir kısmı köprünün parapet/korkuluk taşlarından ibaret. Ancak köprünün bulunduğu alanda bu mimari kalıntılardan oluşan enkazın içerisinde bizi oldukça şaşırtan buluntularla da karşılaştık" dedi. Coşkun, çay yatağında geçen yıldan beri çeşitli boyutlarda heykellere ait mermer parçaları bulunduğunu belirtti.

© AA

Yeni sezonda Aizanoi'da ilk kez mermer güneş saati bulunduğunu dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu sezon çay yatağında yaptığımız kazılarda bizi en çok heyecanlandıran, burada tespit ettiğimiz ve gün yüzüne çıkardığımız mermer güneş saati oldu. Bu güneş saati Roma dönemine ait ve Aizanoi'de bugüne kadar bulunan ilk güneş saati. Hemen hemen tam diyebileceğimiz güneş saatinin birkaç küçük parçası eksik. Onun haricinde üzerindeki yazılarıyla, şekilleriyle çok iyi korunmuş durumda. Mermerden yapılmış güneş saatinin yüksekliği 45 santimetre, genişliği ise 43 santimetre. Roma dönemine tarihlediğimiz güneş saati günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait."

Yeni sezonda Aizanoi&#x27;da ilk kez mermer güneş saati bulunduğunu dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:&quot;Bu sezon çay yatağında yaptığımız kazılarda bizi en çok heyecanlandıran, burada tespit ettiğimiz ve gün yüzüne çıkardığımız mermer güneş saati oldu. Bu güneş saati Roma dönemine ait ve Aizanoi&#x27;de bugüne kadar bulunan ilk güneş saati. Hemen hemen tam diyebileceğimiz güneş saatinin birkaç küçük parçası eksik. Onun haricinde üzerindeki yazılarıyla, şekilleriyle çok iyi korunmuş durumda. Mermerden yapılmış güneş saatinin yüksekliği 45 santimetre, genişliği ise 43 santimetre. Roma dönemine tarihlediğimiz güneş saati günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait.&quot; - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Yeni sezonda Aizanoi'da ilk kez mermer güneş saati bulunduğunu dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu sezon çay yatağında yaptığımız kazılarda bizi en çok heyecanlandıran, burada tespit ettiğimiz ve gün yüzüne çıkardığımız mermer güneş saati oldu. Bu güneş saati Roma dönemine ait ve Aizanoi'de bugüne kadar bulunan ilk güneş saati. Hemen hemen tam diyebileceğimiz güneş saatinin birkaç küçük parçası eksik. Onun haricinde üzerindeki yazılarıyla, şekilleriyle çok iyi korunmuş durumda. Mermerden yapılmış güneş saatinin yüksekliği 45 santimetre, genişliği ise 43 santimetre. Roma dönemine tarihlediğimiz güneş saati günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait."

© AA

Coşkun, güneş saati üzerinde incelemelerin ve restorasyonun sürdüğünü belirterek, insanların o dönemde güneş saatiyle zamanı ve mevsimleri öğrenebildiğini söyledi.

Coşkun, güneş saati üzerinde incelemelerin ve restorasyonun sürdüğünü belirterek, insanların o dönemde güneş saatiyle zamanı ve mevsimleri öğrenebildiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Coşkun, güneş saati üzerinde incelemelerin ve restorasyonun sürdüğünü belirterek, insanların o dönemde güneş saatiyle zamanı ve mevsimleri öğrenebildiğini söyledi.

© AA

Antik dönemde güneş saatlerinin halkın yoğun bulunduğu bölgelere yerleştirildiğini anlatan Coşkun, "Tıpkı günümüzde saat kulelerinin kent merkezlerinde, meydanlarda olması gibi, antik dönemde de güneş saatleri agora, kent merkezi veya tapınak alanları gibi kamusal alanlarda halkın görebileceği yerlerde kullanılıyordu" diye konuştu.

Antik dönemde güneş saatlerinin halkın yoğun bulunduğu bölgelere yerleştirildiğini anlatan Coşkun, &quot;Tıpkı günümüzde saat kulelerinin kent merkezlerinde, meydanlarda olması gibi, antik dönemde de güneş saatleri agora, kent merkezi veya tapınak alanları gibi kamusal alanlarda halkın görebileceği yerlerde kullanılıyordu&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Antik dönemde güneş saatlerinin halkın yoğun bulunduğu bölgelere yerleştirildiğini anlatan Coşkun, "Tıpkı günümüzde saat kulelerinin kent merkezlerinde, meydanlarda olması gibi, antik dönemde de güneş saatleri agora, kent merkezi veya tapınak alanları gibi kamusal alanlarda halkın görebileceği yerlerde kullanılıyordu" diye konuştu.

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