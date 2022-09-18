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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
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фото, recep tayyip erdoğan, bm, central park
фото, recep tayyip erdoğan, bm, central park

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı

12:35 18.09.2022 (güncellendi: 12:42 18.09.2022)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde bulunan Central Park'ta yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşları ile sohbet etti.
© AA / Murat Kula

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan, New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu&#x27;na katılmak için ABD&#x27;de bulunan Erdoğan, New York&#x27;taki Central Park&#x27;ta bir süre yürüyüş yaptı. - Sputnik Türkiye
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© AA / Murat Kula

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan, New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

© AA / Murat Kula

Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Erdoğan&#x27;a yürüyüşünde Türkiye&#x27;nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye&#x27;nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Murat Kula

Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

© AA / Murat Kula

Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Murat Kula

Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

© AA / Murat Kula

Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.

Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#x27;a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Murat Kula

Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.

© AA / Murat Kula

Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu. - Sputnik Türkiye
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© AA / Murat Kula

Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu.

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