Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde bulunan Central Park'ta yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşları ile sohbet etti.