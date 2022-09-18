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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T12:35+0300
2022-09-18T12:35+0300
2022-09-18T12:42+0300
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recep tayyip erdoğan
bm
central park
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фото, recep tayyip erdoğan, bm, central park
фото, recep tayyip erdoğan, bm, central park
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı 12:35 18.09.2022 (güncellendi: 12:42 18.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde bulunan Central Park'ta yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşları ile sohbet etti.
© AA / Murat Kula
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan, New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan, New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.
© AA / Murat Kula
Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.
Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.
© AA / Murat Kula
Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
© AA / Murat Kula
Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.
Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.
© AA / Murat Kula
Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu.
Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu.