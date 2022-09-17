https://sputniknews.com.tr/20220917/zelenskiy-almanya-nazi-gecmisi-nedeniyle-ukraynaya-silah-gonderemiyor-1061313256.html
Zelenskiy: Almanya, Nazi geçmişi nedeniyle Ukrayna'ya silah gönderemiyor
Zelenskiy: Almanya, Nazi geçmişi nedeniyle Ukrayna'ya silah gönderemiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Berlin'in Kiev'e silah tedarik etme konusundaki isteksizliğinin Almanya'nın Nazi geçmişiyle ilişkilendirdi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T16:05+0300
2022-09-17T16:05+0300
2022-09-17T16:05+0300
dünya
vladimir zelenskiy
almanya
ukrayna
silah
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Reuters'e demeç veren Zelenskiy, "Almanya'da Ukrayna'da silah sevkiyatı önünde ülkenin Nazi geçmişiyle ilişkili birtakım psikolojik bariyerler var" dedi.Zelenskiy, Almanya'da silah tedarikinin Ukrayna için hayati önem taşıdığını da kaydetti.Zelenskiy'in açıklaması, Kiev'in Berlin'den tank tedariki konusundaki sonu gelmeyen taleplerini ve Alman tarafının sürekli verdiği ret cevaplarını izliyor.Almanya, Ukrayna'ya tank sevkiyatının Batılı ülkelerin bu tür silahların tedarik edilmemesi konusunda vardığı 'üstü kapalı mutabakat' nedeniyle yapılmadığını savunuyor.
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vladimir zelenskiy, almanya, ukrayna, silah
vladimir zelenskiy, almanya, ukrayna, silah
Zelenskiy: Almanya, Nazi geçmişi nedeniyle Ukrayna'ya silah gönderemiyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Berlin'in Kiev'e silah tedarik etme konusundaki isteksizliğinin Almanya'nın Nazi geçmişiyle ilişkilendirdi.
Reuters'e demeç veren Zelenskiy, "Almanya'da Ukrayna'da silah sevkiyatı önünde ülkenin Nazi geçmişiyle ilişkili birtakım psikolojik bariyerler var" dedi.
Zelenskiy, Almanya'da silah tedarikinin Ukrayna için hayati önem taşıdığını da kaydetti.
Zelenskiy'in açıklaması, Kiev'in Berlin'den tank tedariki konusundaki sonu gelmeyen taleplerini ve Alman tarafının sürekli verdiği ret cevaplarını izliyor.
Almanya, Ukrayna'ya tank sevkiyatının Batılı ülkelerin bu tür silahların tedarik edilmemesi konusunda vardığı 'üstü kapalı mutabakat' nedeniyle yapılmadığını savunuyor.