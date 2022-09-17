https://sputniknews.com.tr/20220917/troya-kultur-yolu-festivali-basladi-1061308438.html
Troya Kültür Yolu Festivali başladı
Troya Kültür Yolu Festivali başladı
'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' kapsamında düzenlenen 'Troya Kültür Yolu Festivali' başladı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T11:46+0300
2022-09-17T11:46+0300
2022-09-17T11:51+0300
troya
troya antik kenti kazı heyeti
truva savaşı
truva atı
truva antik kenti
kültür ve turizm bakanlığı
festival
kültür & sanat
yaşam
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Çanakkale'nin İskele Meydanı’nda 'Troyalılar Geldi' kortejle başlayan Troya Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de aralarında bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla başladı. Korteje katılanlar ellerinde Türk bayrakları sallarken, Troya dönemini yansıtan kostümler giyen oyuncular, Troya Antik Kenti yakınlarındaki Tevfikiye, Çıplak gibi köylerden gelen 'Günümüz Troyalıları' Troyalı köylüler renkli görüntüler oluşturdular. Bakan Ersoy ve beraberindekiler akşam da Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun sergilediği 'Troya' gösterisini izledi.Resmi rakamlara göre yaklaşık 25 bin kişi gösteriyi izlerken, gösterinin Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan, Troya gösterisini Çanakkale’de ilk kez düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Festival programı ve etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere etkinliğin kendi sitesinden ulaşılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-hedefimiz-festivalleri-herkese-ulasacak-sekilde-yayginlastirmak-1060865316.html
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troya, troya antik kenti kazı heyeti, truva savaşı, truva atı, truva antik kenti, kültür ve turizm bakanlığı, festival, kültür & sanat
troya, troya antik kenti kazı heyeti, truva savaşı, truva atı, truva antik kenti, kültür ve turizm bakanlığı, festival, kültür & sanat
Troya Kültür Yolu Festivali başladı
11:46 17.09.2022 (güncellendi: 11:51 17.09.2022) Abone ol
'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' kapsamında düzenlenen 'Troya Kültür Yolu Festivali' başladı.
Çanakkale'nin İskele Meydanı’nda 'Troyalılar Geldi' kortejle başlayan Troya Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de aralarında bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla başladı.
Korteje katılanlar ellerinde Türk bayrakları sallarken, Troya dönemini yansıtan kostümler giyen oyuncular, Troya Antik Kenti yakınlarındaki Tevfikiye, Çıplak gibi köylerden gelen 'Günümüz Troyalıları' Troyalı köylüler renkli görüntüler oluşturdular. Bakan Ersoy ve beraberindekiler akşam da Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun sergilediği 'Troya' gösterisini izledi.
Resmi rakamlara göre yaklaşık 25 bin kişi gösteriyi izlerken, gösterinin Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan,
Troya gösterisini Çanakkale’de
ilk kez düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Festival programı ve etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere etkinliğin kendi sitesinden
ulaşılabiliyor.