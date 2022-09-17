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Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması
Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması
Ukrayna'ya gerektiği kadar destek sunacaklarını belirten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in ana amacının Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T17:26+0300
2022-09-17T17:26+0300
dünya
almanya
rusya
olaf scholz
vladimir putin
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Deutschlandfunk'a demeç veren Scholz, "Ukrayna'yı destekledik, bunu silah tedariki de dahil büyük ölçekte yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ana amacımız, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek" dedi.Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceklerini ve Kiev'in bu söze güvenebileceğini belirten Scholz, Ukrayna'ya IRIS-T tipi havadan havaya füzeler tedarik ettiklerini ve bu füzelerin Kiev ve Odessa gibi kentleri koruyabileceğini, gelecekte de bunlardan sevk edeceklerini kaydetti.Scholz, bir soru üzerine, Ukrayna çatışmasıyla ilgili çok farklı bakış açılarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmelerin her zaman dostane tonda geçtiğini söyledi.Putin'le son dönemde yapılan tüm görüşmelerin sonucunda birtakım ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Scholz, ancak bunların çok kapsamlı olmadığını ekledi.
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almanya, rusya, olaf scholz, vladimir putin
almanya, rusya, olaf scholz, vladimir putin

Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması

17:26 17.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDEROlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Ukrayna'ya gerektiği kadar destek sunacaklarını belirten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in ana amacının Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek olduğunu ifade etti. Rusya lideri Putin'le görüşmelerinin her zaman dostane tonda gerçekleştiğini anlattı.
Deutschlandfunk'a demeç veren Scholz, "Ukrayna'yı destekledik, bunu silah tedariki de dahil büyük ölçekte yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ana amacımız, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek" dedi.

Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceklerini ve Kiev'in bu söze güvenebileceğini belirten Scholz, Ukrayna'ya IRIS-T tipi havadan havaya füzeler tedarik ettiklerini ve bu füzelerin Kiev ve Odessa gibi kentleri koruyabileceğini, gelecekte de bunlardan sevk edeceklerini kaydetti.

Scholz, bir soru üzerine, Ukrayna çatışmasıyla ilgili çok farklı bakış açılarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmelerin her zaman dostane tonda geçtiğini söyledi.

Putin'le son dönemde yapılan tüm görüşmelerin sonucunda birtakım ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Scholz, ancak bunların çok kapsamlı olmadığını ekledi.
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