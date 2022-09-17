https://sputniknews.com.tr/20220917/scholz-almanyanin-ana-amaci-rusya-ile-nato-arasindaki-catismanin-tirmanmamasi-1061314619.html

Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması

Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması

Ukrayna'ya gerektiği kadar destek sunacaklarını belirten Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'in ana amacının Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T16:57+0300

2022-09-17T16:57+0300

2022-09-17T16:57+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

almanya

ukrayna

ukrayna krizi

olaf scholz

silah

nato

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Deutschlandfunk'a demeç veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna'yı destekledik, bunu silah tedariki de dahil büyük ölçekte yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ana amacımız, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek" dedi.Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceklerini ve Kiev'in bu söze güvenebileceğini belirten Scholz, Ukrayna'ya IRIS-T tipi havadan havaya füzeler tedarik ettiklerini ve bu füzelerin Kiev ve Odessa gibi kentleri koruyabileceğini, gelecekte de bunlardan sevk edeceklerini kaydetti.'Putin'le görüşmelerimiz her zaman dostane tonda geçiyor'Scholz, bir soru üzerine, Ukrayna çatışmasıyla ilgili çok farklı bakış açılarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmelerin her zaman dostane tonda geçtiğini söyledi. Putin'le son dönemde yapılan tüm görüşmelerin sonucunda birtakım ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Scholz, ancak bunların çok kapsamlı olmadığını ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220914/scholz-putin-ukrayna-durusunu-degistirmedi-ama-diyaloga-ihtiyac-var-1061193481.html

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vladimir putin, rusya, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz, silah, nato