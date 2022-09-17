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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220917/scholz-almanyanin-ana-amaci-rusya-ile-nato-arasindaki-catismanin-tirmanmamasi-1061314619.html
Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması
Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması
Ukrayna'ya gerektiği kadar destek sunacaklarını belirten Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'in ana amacının Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T16:57+0300
2022-09-17T16:57+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
almanya
ukrayna
ukrayna krizi
olaf scholz
silah
nato
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Deutschlandfunk'a demeç veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna'yı destekledik, bunu silah tedariki de dahil büyük ölçekte yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ana amacımız, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek" dedi.Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceklerini ve Kiev'in bu söze güvenebileceğini belirten Scholz, Ukrayna'ya IRIS-T tipi havadan havaya füzeler tedarik ettiklerini ve bu füzelerin Kiev ve Odessa gibi kentleri koruyabileceğini, gelecekte de bunlardan sevk edeceklerini kaydetti.'Putin'le görüşmelerimiz her zaman dostane tonda geçiyor'Scholz, bir soru üzerine, Ukrayna çatışmasıyla ilgili çok farklı bakış açılarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmelerin her zaman dostane tonda geçtiğini söyledi. Putin'le son dönemde yapılan tüm görüşmelerin sonucunda birtakım ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Scholz, ancak bunların çok kapsamlı olmadığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/scholz-putin-ukrayna-durusunu-degistirmedi-ama-diyaloga-ihtiyac-var-1061193481.html
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vladimir putin, rusya, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz, silah, nato
vladimir putin, rusya, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz, silah, nato

Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması

16:57 17.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDEROlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Ukrayna'ya gerektiği kadar destek sunacaklarını belirten Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'in ana amacının Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek olduğunu ifade etti. Rusya lideri Putin'le görüşmelerinin her zaman dostane tonda gerçekleştiğini anlattı.
Deutschlandfunk'a demeç veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna'yı destekledik, bunu silah tedariki de dahil büyük ölçekte yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ana amacımız, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek" dedi.

Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceklerini ve Kiev'in bu söze güvenebileceğini belirten Scholz, Ukrayna'ya IRIS-T tipi havadan havaya füzeler tedarik ettiklerini ve bu füzelerin Kiev ve Odessa gibi kentleri koruyabileceğini, gelecekte de bunlardan sevk edeceklerini kaydetti.

'Putin'le görüşmelerimiz her zaman dostane tonda geçiyor'

Scholz, bir soru üzerine, Ukrayna çatışmasıyla ilgili çok farklı bakış açılarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmelerin her zaman dostane tonda geçtiğini söyledi. Putin'le son dönemde yapılan tüm görüşmelerin sonucunda birtakım ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Scholz, ancak bunların çok kapsamlı olmadığını ekledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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