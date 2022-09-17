https://sputniknews.com.tr/20220917/scholz-almanyanin-ana-amaci-rusya-ile-nato-arasindaki-catismanin-tirmanmamasi-1061314619.html
Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması
Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması
Ukrayna'ya gerektiği kadar destek sunacaklarını belirten Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'in ana amacının Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T16:57+0300
2022-09-17T16:57+0300
2022-09-17T16:57+0300
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olaf scholz
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nato
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Deutschlandfunk'a demeç veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna'yı destekledik, bunu silah tedariki de dahil büyük ölçekte yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ana amacımız, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek" dedi.Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceklerini ve Kiev'in bu söze güvenebileceğini belirten Scholz, Ukrayna'ya IRIS-T tipi havadan havaya füzeler tedarik ettiklerini ve bu füzelerin Kiev ve Odessa gibi kentleri koruyabileceğini, gelecekte de bunlardan sevk edeceklerini kaydetti.'Putin'le görüşmelerimiz her zaman dostane tonda geçiyor'Scholz, bir soru üzerine, Ukrayna çatışmasıyla ilgili çok farklı bakış açılarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmelerin her zaman dostane tonda geçtiğini söyledi. Putin'le son dönemde yapılan tüm görüşmelerin sonucunda birtakım ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Scholz, ancak bunların çok kapsamlı olmadığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/scholz-putin-ukrayna-durusunu-degistirmedi-ama-diyaloga-ihtiyac-var-1061193481.html
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vladimir putin, rusya, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz, silah, nato
vladimir putin, rusya, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz, silah, nato
Scholz: Almanya'nın ana amacı, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmaması
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Ukrayna'ya gerektiği kadar destek sunacaklarını belirten Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'in ana amacının Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek olduğunu ifade etti. Rusya lideri Putin'le görüşmelerinin her zaman dostane tonda gerçekleştiğini anlattı.
Deutschlandfunk'a demeç veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna'yı destekledik, bunu silah tedariki de dahil büyük ölçekte yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ana amacımız, Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek" dedi.
Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceklerini ve Kiev'in bu söze güvenebileceğini belirten Scholz, Ukrayna'ya IRIS-T tipi havadan havaya füzeler tedarik ettiklerini ve bu füzelerin Kiev ve Odessa gibi kentleri koruyabileceğini, gelecekte de bunlardan sevk edeceklerini kaydetti.
'Putin'le görüşmelerimiz her zaman dostane tonda geçiyor'
Scholz, bir soru üzerine, Ukrayna çatışmasıyla ilgili çok farklı bakış açılarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmelerin her zaman dostane tonda geçtiğini söyledi. Putin'le son dönemde yapılan tüm görüşmelerin sonucunda birtakım ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Scholz, ancak bunların çok kapsamlı olmadığını ekledi.